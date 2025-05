Feijóo saca músculo y presenta una cifra récord de 94.000 avales para revalidar su liderazgo en el PP

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes un total de 94.501 avales recabados para optar a la reelección como presidente del Partido Popular, ante el XXI congreso nacional de la formación azul, cuya convocatoria adelantó OKDIARIO en exclusiva, que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio.

El actual líder del PP ha recabado los mencionados apoyos dentro de su partido y según ha comentado, la cifra se eleva un 78% por encima de los presentados de cara al último cónclave, en 2022. «Es un inmenso honor que mi partido confíe más en mi. Estos avales no me pertenecen sino que me comprometen», ha destacado Feijóo, además de reconocer que este apoyo le «emociona» y le ayuda a ser «más consciente de la importancia del reto» al que se enfrenta.

El plazo marcado para dar a conocer los apoyos en pro de convertirse en candidato finaliza el 28 de mayo, fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia del PP. Feijóo ha presentado los apoyos un día antes y ya es oficialmente candidato de cara al congreso de los populares a nivel nacional.

En la presentación, Núñez Feijóo ha posado ante los medios de comunicación con las cajas de los avales, separados entre las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y un fondo azul en el que se ha podido leer el lema Política que sirve, el mensaje que en los últimos meses ha utilizado el Partido Popular para contraponer su gestión con la del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Junto a Feijóo, han formado parte del acto celebrado este martes los miembros de la Comisión Organizadora del congreso nacional del PP, que preside el madrileño Alfonso Serrano, secretario general de los populares en la Comunidad de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.

En el congreso del PP en abril de 2022, Feijóo ya se presentó con una importante cantidad de avales, alrededor de 50.000, que quedan muy alejados de los más de 94.000 con los que demuestra su fortaleza. Tres años atrás, pocas semanas después de la presentación de los apoyos, el actual líder del Partido Popular fue elegido presidente con el 98’35% de los votos de los delegados participantes en la segunda vuelta.

Bayo, el rival de Feijóo

Un ex dirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo, se postula como rival de Alberto Núñez Feijóo para competir por la presidencia del partido. Ex presidente de Nuevas Generaciones valencianas, Bayo tiene previsto presentar el miércoles 28 de mayo, día de la fecha límite, los avales para participar en las primarias.

El potencial candidato ha anunciado este martes a través de un comunicado que cuenta con los apoyos y los presentará en una convocatoria a los medios a partir de las 12:00 horas en la sede nacional del PP, en Génova. Esta sería la segunda tentativa de Bayo para presidir el Partido Popular, tras una precandidatura en el Congreso celebrado en 2018 y en el que sólo pudo llegar a 350 avales, sin alcanzar el número suficiente de apoyos válidos. Entonces, Pablo Casado se aupó como líder de la formación azul tras el Congreso nacional.