El principio del fin de ‘La familia de la tele’ en TVE: sólo se emitirá una hora

Este viernes 30 de mayo, RTVE ha anunciado una remodelación en sus tardes que afecta directamente a La familia de la tele, el último gran fracaso de la televisión pública. A partir del lunes 2 de junio, el programa presentado por María Patiño se emitirá de 15:50 horas a 17:00 horas. Poco más de una hora. La familia de la tele ya no será un contenedor que incluya Valle salvaje y La promesa. Las series irán por libre y terminarán a las 19:00 horas. En ese momento llegará la novedad: un espacio titulado El club de La promesa, en el que seguidores de la emblemática serie analizarán lo más destacado del capítulo. Estas medidas se toman después de semanas en las que el espacio de La Osa Producciones no sólo ha cosechado malas audiencias, sino que ha arrastrado a las telenovelas, uno de los pocos éxitos de La 1 de TVE.

En un comunicado enviado este viernes 30 de mayo, TVE ha anunciado que La 1 seguirá apostando por el entretenimiento y las series en sus tardes, que remodelan parte de sus contenidos y horarios a partir del próximo lunes, 2 de junio. Las ficciones Valle salvaje y La promesa adelantarán su horario de emisión y se ofrecerán nuevas entregas de El cazador stars antes de Aquí la tierra.

Nuevos horarios y contenidos

Desde el próximo lunes, La familia de la tele se emitirá de 15:50 a 17:00 horas. A esa hora comenzará Valle salvaje y La promesa le seguirá a las 17:50 horas. Al término de las series, a las 19.00 horas, se emitirá el espacio El club de La promesa, en el que seguidores de la emblemática serie analizarán lo más destacado del capítulo.

Después de este bloque de ficción, a las 19:15 horas, nuevas entregas de El Cazador stars, la versión con famosos del concurso presentado por Gorka Rodríguez en el que cuatro personajes conocidos compiten en equipo para conseguir premios que donan a una causa solidaria.

El magacín divulgativo Aquí la tierra, presentado por Jacob Petrus y que acaba de celebrar esta semana 11 años ininterrumpidos en antena, cerrará a las 20:20 horas la programación de las tardes de La 1.

Situación insostenible

Desde que se estrenó el 5 de mayo, La familia de la tele ha hundido esta franja con unos datos peor que malos. Sin ir más lejos, este jueves 29 de mayo, el nuevo Sálvame de RTVE anotó mínimo, con un 5,5% en la sobremesa. Por la tarde, fue igual de mal, con un 5,7%.

Pero lo peor de todo y lo que no se puede permitir TVE es que La familia de la tele ha estado afectado al rendimiento de sus series, sobre todo de La promesa, que en mayo ha perdido dos puntos como consecuencia de la incertidumbre que tiene que soportar su público por los continuos cambios de horario al que está siendo sometida esta telenovela.

José Pablo López prometió otra cosa

Es curioso que todas estas medidas se anuncien, José Pablo López, el hombre de confianza de Pedro Sánchez para ser presidente de RTVE, aseguró en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, que quería continuar con La familia de la tele a pesar de las malas audiencias: «Necesitamos tiempo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente. Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes».