Ni el ataque de Belén Esteban a Jesulín consigue levantar ‘La familia de la tele’, que anota un 5,9%

Cada día que pasa, La familia de la tele se aleja de lo que debería ser un programa en una cadena pública para parecerse más a Sálvame. El miércoles 21 de mayo, por ejemplo, se usaron algunas de las técnicas y trucos más reconocibles del ya desaparecido programa de Telecinco: Belén Esteban volvió al motivo por el que se hizo famosa (su guerra con el padre de su hija, Jesulín de Ubrique), se dieron exclusivas que no eran tales e incluso se vivió una escena muy grotesca en la que le pidieron a Kiko Matamoros que se bajase los pantalones para que una adivina le leyera el futuro. Pero ni con esas, el nuevo programa de RTVE consiguió salir del pozo en el que está metido desde que se estrenó ya que consiguió un 6,7% de cuota de pantalla en su primera franja y un triste 5,9% en la segunda. El público está mandando un mensaje muy claro: este tipo de televisión ya no gusta y menos si se paga con dinero público.

Malas audiencias

El miércoles 21 de mayo fue otro mal día para el contenedor La familia de la tele, que agrupa el programa y las series Valle salvaje y La promesa. El total anotó un 8,9% de share.

El primer tramo de La familia de la tele anotó un 6,7% de share entre las 15:55 horas y las 17.18 horas. Destacar que TVE ha querido alargar esta parte del programa para ver si rasca algo más de audiencia pero no ha dado resultado.

Luego, las telenovelas subieron los datos. Valle salvaje anotó un 10,7% y La promesa alcanzó un estupendo 14,9% de share. Después, el público desapareció en masa, de tal manera que el último bloque de La familia de la tele registró un 5,9%.

‘Sálvame’ sigue vivo pero en TVE

Cuando se presentó La familia de la tele, sus responsables nos quisieron vender que aunque fueran los mismos de Sálvame, este nuevo espacio iba a ser más blanco, más acorde con lo que se pide de una cadena pública. Al principio se intentó pero las malas audiencias han obligado a La Osa Producciones (antes La Fábrica de la Tele) a hacer lo de siempre.

Por eso, el miércoles, los espectadores pudieron vivir un viaje en el tiempo, ya que La familia de la tele (sobre todo en su primer tramo) era éxctamente igual que al desaparecido Sálvame de Telecinco.

Para empezar, se cebó una exclusiva sobre Melody que no era tal sino la fecha en la que nuestra última representante en Eurovisión va a dar una rueda de prensa, una información que ya había filtrado RTVE.

Luego se recuperó un gran clásico de Sálvame: la guerra entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. La de Paracuellos reaccionó a las últimas declaraciones del padre de su hija y de su actual esposa, María José Campanario. «Espero, María José, que te vaya muy bien en tu nueva aventura televisiva, sé que eres muy competitiva y solo espero que ganes. Y a Jesús le digo que el abono transporte Sevilla-Madrid se lo tenía que haber sacado años antes para ver a lo que tenía que ver», espetó. «Jose, porque yo la llamo Jose: sé que eres muy competitiva, mucho, y creo que puede ganar, que puede quedar en buena posición», prosiguió. «Solamente pido que, si no tienes suerte y pierdes, que aprendas a perder, porque en la vida a veces, antes de ganar, hay que aprender a perder, pero te deseo de todo corazón que te vaya bien».

Y también hubo espacio para el espectáculo más ordinario. Benita, una adivina antes conocida como el Maestro Joao y cuyos métodos premonitorios se basan en leer el trasero a la gente no hizo si no incomodar al público. «Si miras las nalgas ves la personalidad y si miras más adentro, ves el destino», le dijo la invitada a uno de los colaboradores, Kiko Matamoros, quién se negó a bajarse los pantalones en directo. “Esto no es propio de esta cadena!», exclamó Kiko. Razón no le falta.