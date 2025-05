Lo que cobran Belén Esteban y compañía por ‘La familia de la tele’, el gran fracaso de TVE

La familia de la tele, el llamado Sálvame de TVE, es un auténtico fracaso de audiencia y, aún así, el ente público no sólo no lo cancela sino que cambia horarios y perjudica a los espectadores para poder proteger el formato creado por La Osa Producciones (antes conocida como La fábrica de la tele, empresa para la que trabajó Sergio Calderón, actual director de TVE). Eso sí, los presentadores y colaboradores de La familia de la tele, de momento no pueden quejarse. Se sabía que RTVE ha contratado 65 programas por 6.052.299,73 euros, IVA incluido, es decir, 87.752,64 euros más IVA por cada uno de los programas. Lo que ahora se ha hecho público es lo que cobran (de las arcas públicas) Belén Esteban , María Patino, Inés Hernand y compañía.

La familia del fracaso

La familia de la tele se estrenó el 5 de mayo de 2025 y no supera el 6,5% de media de share. Aunque es un contenedor que agrupa el programa y las series Valle salvaje y La promesa, en cuanto las telenovelas terminan, el estampida de audiencia es inmediata.

Cuando se presentó La familia de la tele, sus responsables nos quisieron vender que aunque fueran los mismos de Sálvame, este nuevo espacio iba a ser más blanco, más acorde con lo que se pide de una cadena pública. Al principio se intentó pero las malas audiencias han obligado a La Osa Producciones (antes La Fábrica de la Tele) a hacer lo de siempre.

La familia de la tele, hoy por hoy, está impregnada (sobre todo en su primera parte) por la agresividad y el morbo que reinaban en Sálvame. Además, se está alargando el primer tramo (que es más visto que el segundo) perjudicando al horario de emisión de Valle salvaje y La promesa, lo que ha enfadado a los seguidores de ambas series (una televisión pública no se puede permitir estas faltas de respeto al espectador).

¿Cuánto cuesta ‘La familia de la tele’?

Se sabía que RTVE había firmado con Las Osa Producciones, la empresa fundada Óscar Cornejo y Adrián Madrid, 65 programas de La familia de la tele por 6.052.299,73 euros, IVA incluido, es decir, 87.752,64 euros más IVA por cada uno de los programas.

También se firmó que el programa tendría que tener un share de corte del 8%, es decir, que si no se llega a esa cifra, TVE podría cancelar o modificar el espacio. La familia de la tele está anotando un 6,5% de media y sigue emitiéndose.

Los sueldos del programa

El contrato de La familia de la tele establece seis presentadores -no sabemos quiénes, además de María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernad tienen ese título- y cada uno de ellos cobra un máximo de 1.616 euros por programa y un mínimo de 950, según ha publicado El Mundo.

Por su parte, cada uno de los ocho colaboradores «habituales», incluidos gastos de representación, percibe un máximo de 1.150 euros y un mínimo 950 euros por cada episodio.

También se establece que los invitados -dos a lo sumo por programa- reciben un máximo de 2.000 euros. A estas partidas hay que añadir gastos por un valor de 204.111,71 euros relacionados con viajes de un presentador y de tres colaboradores (300 euros por entrega), hotel para un presentador y tres colaboradores (120 euros), taxis, catering… En cuanto a los directores del programa, se establece un máximo de 8.750 euros al mes, mientras que los cuatro subdirectores recibirían 5.000 euros.