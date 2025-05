Alineación del PSG contra el Inter de Milán en la final de la Champions: Barcola apunta a titular

La alineación del PSG para disputar la final de la Champions League este sábado en Múnich contra el Inter de Milán tendrá a Barcola en ataque para completar el tridente ofensivo de Luis Enrique. El resto del once titular en el Allianz Arena no presentará ninguna sorpresa. El cuadro francés no tiene ni bajas ni sancionados.

El París Saint-Germain busca en Múnich su primera Champions. La primera de su historia en su segunda final. Ya llegaron en 2020 con Mbappé, pero la perdieron contra el Bayern. Fue en Lisboa a puerta cerrada por el Covid. Por ello, esta final será mucho más especial para todo el club, que se ha gastado muchos millones durante los últimos años para conseguir el objetivo.

La alineación del PSG comienza en la portería con la titularidad de Donnarumma. El portero italiano quiere alcanzar la gloria tras marcarse una temporada histórica con paradas absolutamente magistrales.

Tampoco hay dudas en la defensa del PSG. El técnico asturiano formará con su zaga titular. Por ello, Achraf Hakimi formará en el lateral derecho y Nuno Mendes estará en el lateral izquierdo. La pareja de centrales la formarán el capitán de la plantilla Marquinhos y Pacho.

Tampoco habrá novedades en el centro del campo titular del PSG para medirse al Inter de Milán en la final de la Champions League. Joao Neves formará de inicio junto a Vitinha y Fabián Ruiz en un centro del campo que esta temporada está brillando en Europa.

Y arriba es donde Luis Enrique tiene la única duda. Son seguros en su once titular dos de los hombres más importantes y determinantes del equipo francés: Kvaratskhelia y Dembélé. La tercera bala del tridente está en duda. Tiene más opciones Barcola por delante de Doué.

Posible alineación PSG

Esta es la posible alineación del PSG para medirse al Inter de Milán en la final de la Champions League: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.