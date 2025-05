Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman que no estamos preparados para lo que viene: «Histórica»

Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que viene, gracias a las Cabañuelas ha dado lugar a unas novedades destacadas que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Son días de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede darnos más de una sorpresa en la que los cambios pueden llegar a ser del todo inesperados. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que el mal tiempo puede convertirse en una realidad que, sin duda alguna no debemos olvidar.

Nos enfrentamos a la primera gran ola de calor que la temporada. A ese momento en el que vamos a sentir que el tiempo no quiere darnos un respiro, sino todo lo contrario. Vamos a ver como todo cambia y empieza a convertirse en la antesala de algo más, con una serie de novedades destacadas que pueden llegar a ser las que marcarán estas jornadas. Tenemos que afrontar un cambio en este tiempo de temporada que llega y que puede acabar siendo el que nos haga despedirnos de un mes de mayo y casi de una primavera por la puerta grande, de una forma excepcional.

Es histórica esta despedida del mes de mayo

El mes de mayo está a punto de despedirse y lo hará de tal forma que deberemos empezar a tener en cuenta que estamos ante un mes en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos acompañarán en unos días en los que el sol brillará con mucha fuerza.

La primera gran ola de calor o intento de ola de calor, ya que no durará lo suficiente para que podamos considerarla de esta manera, está en marcha. Eso quiere decir que tendremos que afrontar una serie de elementos que serán los que nos harán reaccionar a tiempo.

Tenemos que ver esta situación del todo inesperada que se convertirá en la antesala de algo que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por un giro radical que podemos empezar a ver llegar y que puede darnos alguna que otra sorpresa.

Las Cabañuelas son un sistema que rara vez falla, si no al contrario. Nos enfrenta directamente con una serie de elementos que pueden llegar a ser las que tengamos en estos días de primavera de lo más intensos.

No estamos preparados para lo que nos dicen las Cabañuelas de Jorge Rey

Jorge Rey es el experto que nos ha dado una serie de detalles que nos han permitido conocer en primera persona la previsión del tiempo. Puede acabar siendo la que marque estos días que nunca hubiéremos pensado que tendríamos unas temperaturas tan extremas.

«La presencia de tanta inestabilidad sobre el continente europeo puede derivar en bolsas de aire frío que lleguen a España con gotas frías o danas»: dice Jorge Rey en uno de sus vídeos en los que advierte que tendremos este fin de semana un calor que puede marcar récords.

Una previsión que coincide directamente con una AEMET que parece que este fin de semana coincide con el joven que usa las Cabañuelas para saber qué tiempo no espera. Según estos expertos: «En la Península se espera un predominio de altas presiones, aunque, con un margen de incertidumbre, también se prevé la influencia de perturbaciones atlánticas, por lo que continuará un tiempo relativamente inestable. Predominarán cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales en Galicia y Cantábrico, persistiendo durante el día. Por la tarde se espera nubosidad alta desde el oeste y abundante nubosidad de evolución en el interior. Son posibles chubascos y tormentas dispersos en la Cantábrica y, con probabilidad de tormentas localmente fuertes, en sierras del tercio oriental. Con un amplio margen de incertidumbre, podrían afectar a otras zonas de la mitad norte y del sudeste, incluso en forma de tormentas secas. Predominio de cielos poco nubosos en Baleares y, con intervalos de nubes bajas en los nortes, en Canarias. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico, sin descartar Menorca. Probable calima en la vertiente atlántica».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas mantendrán valores elevados para la época en la Península, salvo en su fachada mediterránea oriental. Las máximas tienden a descender en el tercio nordeste y extremo norte, de forma notable en el Cantábrico oriental, y aumentarán en la vertiente atlántica occidental. Las mínimas descienden en el cuadrante noroeste y Menorca y aumentan en los tercios este y sur y el resto de Baleares. En Canarias tienden a aumentar, especialmente en medianías. Se prevé superar los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y, puntualmente, valles del sudeste. Pueden alcanzar 38-40 grados en el Guadalquivir y Guadiana extremeño. Soplarán vientos, con algunos intervalos de fuerte, de componente norte en Rías Bajas y de levante en el Estrecho. En Canarias soplarán vientos de componente norte moderados, rolando a nordeste y ganando intensidad. Flojos en el resto, con predominio de la componente norte en el Cantábrico, este en el área mediterránea y oeste en el resto de la Península».