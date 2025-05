La directora del colegio Highlands El Encinar ha informado hoy viernes a la Policía y la familia de la nueva víctima de un nuevo caso de otra menor de Primaria que ha sido agredida por el cura del centro. El testimonio ha salido a la luz en los talleres de concienciación contra el abuso sexual que está impartiendo el colegio desde que estallo el escándalo.

Así lo anunciado la directora a todos los padres en un comunicado: «Es muy doloroso dirigirme de nuevo a todos para comunicaros que ha emergido en el día de hoy el caso de una nueva alumna de Primaria que afirma haber sufrido agresión sexual por parte del ex capellán del colegio. He notificado esta nueva información a las autoridades policiales que investigan el caso, y he hablado con la familia de nuestra alumna, con la que estamos en estrecha comunicación para poner a su disposición todo el acompañamiento que requieran».

«Os informo desde la más rotunda y firme determinación de que todo salga a la luz. Reafirmo nuestro total compromiso con las autoridades policiales y con la investigación, con toda la comunidad educativa y especialmente con las personas más afectadas, que sois mi prioridad», concluye este nuevo comunicado del colegio que sitúa el caso en al menos ocho víctimas del ex capellán del colegio.

Imputar al director por encubrimiento

La nueva directora, sustituye al anterior, que se negó a apartar al cura acusado de agresión sexual cuando los padres le trasladaron sus sospechas antes de conocerse los hechos.

El director mantuvo al presunto pederasta en contacto con niños durante meses y ahora la familia de la víctima principal del cura del colegio Highlands ha pedido al juez del caso que le impute junto a dos profesoras por encubrimiento.

Los afectados también solicitan que se investigue al centro escolar como responsable civil subsidiario por no cumplir los protocolos con menores. Igualmente, piden que se investigue a la congregación de los Legionarios de Cristo por ignorar durante años las alertas de los padres sobre el cura implicado.

En el caso del director del colegio, Jesús María Delgado, que dimitió días después de conocerse el escándalo del cura del Highlands El Encinar, los letrados de la acusación piden que sea imputado «por su posible participación o encubrimiento de los hechos al desprenderse que efectivamente había recibido numerosas quejas de los padres por mantener al cura investigado, Marcelino Núñez, en su puesto de trabajo y funciones, y por su posible conocimiento de los hechos a través de las profesoras y subdirectoras del centro, sin haber adoptado las medidas correspondientes o interpuesto denuncia».

La familia de la víctima de los presuntos abusos sexuales del cura del Highlands El Encinar también pide que se impute por encubrimiento a miss Marilou y miss Madeleine, dos de las profesoras del centro «al haber referido la menor que puso los hechos en conocimiento de estas profesoras y no adoptaron las medidas correspondientes o interpusieron denuncia».