Mira el calendario de tu móvil porque vas a alucinar: lo que pasó el 4 de octubre de 1582 no tiene sentido

Lo que pasó el 4 de octubre de 1582 no tiene sentido, es uno de los eventos más extraños que puedes comprobar con el calendario de tu móvil. Uno de los pasatiempos más recurrentes que existe es ver fechas con el calendario. Podemos descubrir los momentos más importantes de nuestra vida y situarlos en el mapa. De la forma en la que podemos empezar a visualizar determinadas situaciones que acabarán siendo las que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, tenemos por delante una situación de relativa inestabilidad que puede acabar siendo la que marcará una diferencia destacada.

En especial cuando descubrimos que un solo día ha acabado durando nada más y nada menos que 10. Es una anomalía que hizo que los que esperarán que después del 4 de octubre, llegará el 5, se quedaron esperando, algo que no llegó, sino que se alargó en el tiempo y nos dio una serie de novedades que han acabado convirtiéndose en historia. Lo que nadie podría esperar es ese repentino cambio que ha dado lugar a una serie de situaciones del todo inesperadas.

El calendario de tu móvil te guarda una sorpresa para alucinar

Ver fechas con el calendario de tu móvil te puede llevar a vivir una sorpresa inesperada en muchos sentidos. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden darnos más de una sorpresa totalmente inesperada, en especial si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Sin duda alguna, tenemos que estar preparados para afrontar una fecha que realmente no tiene ningún sentido. Por mucho que queremos que todo encaje a las mil maravillas, debemos empezar a visualizar una situación del todo inesperada que puede ser esencial.

El calendario siempre nos guardará más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días de descubrimientos. Antes que nada, debemos tener en cuenta que no siempre fue así. No hace tanto que tenemos un calendario como el actual, con unas fechas marcadas que nos indican las fiestas y las fechas importantes basadas en un sistema que se ha ido creando con el paso del tiempo y de la historia.

Nos regimos con el sol y tenemos algunos meses que han sido incorporados después, para hacer encajar esos 12 periodos que guardan más de una sorpresa.

Esto es lo que pasó el 4 de octubre de 1582

El 4 de octubre de 1582 se produjo un evento totalmente inesperado, con más de una sorpresa que nos hará conocer la historia de un calendario que puede guardarnos algunos cambios importantes que han ido llegando con el paso del tiempo y de las horas.

El Blog de la Casa de la Ciencia nos explica el motivo de tal curiosidad, cómo se borraron unos días del calendario para hacer encajar estos días que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Según explican estos expertos: «Era octubre de 1582 cuando los habitantes españoles, portugueses o italianos se vieron obligados a recortar días de su calendario. El 4 de octubre fue seguido directamente por el 15 de octubre. ¿El motivo? Un error en el calendario juliano, utilizado en Europa hasta ese momento. El calendario juliano fue diseñado para aproximarse al año solar, es decir, el tiempo que la Tierra tarda en completar una órbita alrededor del Sol. Sin embargo, este cálculo no era exacto: establecía la duración del año en 365 días y 6 horas, cuando en realidad es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, un pequeño error de tan solo 11 minutos y 15 segundos que ya acumulaba un desfase de 10 días en los 1600 años que llevaba en vigor. A pesar de que este cambio se llevó a cabo en 1582, ya en el siglo IV se conocía la inexactitud de este calendario, sin embargo, empezó a ser mal visto desde que empezó a afectar a la fecha de Pascua. Fue entonces cuando el Papa Gregorio XIII creó la ‘comisión del calendario’, una reunión en la que se implantaron las correcciones adecuadas con respecto a los datos astronómicos. Así nació el calendario gregoriano, promulgado a través de una bula papal. En este documento, escrito en latín, se explicaba el significado de este nuevo calendario y las razones del cambio. Asimismo, documentos como el Gregorian reform of the calendar publicado como una conmemoración del 400 aniversario de la reforma gregoriana del calendario, sirven de estímulo para una mayor reflexión, académica o de otro tipo, sobre el calendario, de ahí que tengamos tanta información al respecto». De esta manera desaparecieron los días y empezamos con un nuevo calendario, en teoría, más efectivo.