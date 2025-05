Alerta de la Guardia Civil por lo que está pasando con los SMS en Cantabria: más de 160.000 € estafados

Los SMS en Cantabria que han provocado una oleada de estafados con más de 160.000 euros han obligado a activar esta alerta de la Guardia Civil. Los expertos en seguridad no dejan de lanzar todo tipo de alertas para prevenir a una población que puede estar a merced de una serie de elementos que serán los que los acompañarán en estos días. El teléfono móvil ha sido una herramienta de lo más útil, pero también representa un elemento en el que podemos recibir más de un susto.

Con este tipo de estafas, las que parecen reales, pero no lo sol, se han llevado de las cuentas corrientes miles de euros, de los que han denunciado y de los que aún no se han dado cuenta de que han perdido dinero. Son muchos los que reaccionan tarde o personas mayores que no tienen la seguridad de que han cometido un error o que están a merced de determinados detalles que pueden ser los que marquen estos próximos días. Sin duda alguna, deberemos prepararnos para lo peor en unos días cargados de actividad.

Más de 160.000 euros estafados

Los expertos del Banco Santander nos explican cómo funciona este tipo de estafa: «El spoofing o suplantación de identidad es un conjunto de técnicas utilizadas por los atacantes para hacerse pasar por una persona o entidad de confianza y engañar a las víctimas para obtener información. Actualmente, el tipo de ataques más cometido por los ciberdelincuentes es el phishing, que consiste en obtener información sensible de las víctimas para cometer actos delictivos. En el caso de los bancos o entidades financieras se ha producido un incremento exponencial del número de ataques de phishing. El objetivo de este tipo de ataques es obtener credenciales de banca electrónica, datos de tarjetas de crédito/débito u otros medios de pago (ej: Bizum) para cometer estafas o fraudes económicos obteniendo dinero de sus víctimas mediante operaciones electrónicas (transferencias, compras online…), o incluso obtener información personal (nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, etc.) para cometer otro tipo de delitos».

Siguiendo con la misma explicación: «El engaño consiste en enviar un SMS a la víctima que simula ser de su banco con el objetivo de que le facilite la información necesaria para cometer la estafa o fraude o cualquier otro delito. Este SMS es modificado mediante aplicaciones o técnicas (cambiando el número de teléfono original que envió el SMS por otro, añadiendo el nombre de la entidad en el FROM del SMS, etc.) para que parezca ser del banco y que entre en el hilo de mensajes originales del banco recibidos por la persona. Estos SMS falsos contendrán un enlace a una página web falsa (spoofing de página web o dominio), que será parecida a una página web original del banco en cuestión. También es frecuente que el usuario reciba indicaciones para llamar a un número de teléfono donde se le solicitará el usuario y la contraseña de su banca electrónica, el código que envía el banco al móvil para acceder o el número de tarjeta, fecha de caducidad y CVV/CVC (tres dígitos de la parte de atrás de la tarjeta)».

Por lo que, pueden recuperar una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Nos fijamos bien en cada uno de los elementos que marca este tipo de engaños y ante cualquier duda, la calma es importante y llamar a nuestro gestor o persona de confianza del banco puede ayudarnos a evitar más de un problema de este tipo.