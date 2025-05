Es típico de España, pero casi nadie lo toma: un italiano tira por tierra uno de los mitos más típicos

Un italiano tira por tierra uno de los mitos más típicos de España, casi nadie lo toma y fuera de nuestras fronteras es nuestro símbolo de identidad más conocido. Los españoles somos famosos en todo el mundo por una serie de ingredientes y de sabores que marcan la cocina de un lugar que parece que ha sido totalmente marcado en el mapa como uno de los mejores de todo el planeta. Tenemos la suerte de ser el lugar de origen de unos ingredientes y sabores espectaculares.

Esos platos que han llegado hasta los confines de la tierra, esa combinación de sabores que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en esos cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Ese jamón que se convierte en un sabor que echamos de menos o esa paella bien hecha que difícilmente encontraremos en otras partes del mundo. Este tipo de elementos pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos hagan vernos con otros ojos.

Un italiano tira por tierra, uno de los mitos más típicos

Hay una serie de alimentos y de platos que son los que acabarán marcando una diferencia importante. En especial en estas jornadas en las que debemos empezar a tener en consideración una combinación de alimentos que puede ser la que nos acompañe más en estos días o cuando salimos de casa.

Somos un país de paella de domingo o de jueves, dentro o fuera de casa, siempre hay un plato que triunfa y que sí que comemos en las comidas de celebración. El arroz es algo que sabemos cocinar y lo hacemos mejor que medio mundo, pero no es lo único por lo que somos famosos.

Las típicas tortillas de patatas que son un pincho excepcional o esos churros que despiertan el interés de medio mundo, sobre todo para descubrir que tienen sólo dos ingredientes y son uno de los platos más baratos, si tenemos en cuenta los ingredientes que tienen, la harina y el agua, más el azúcar, que ha sido capaz de crear la humanidad. Pero este italiano, no se ha sorprendido al ver lo que comemos, sino lo que bebemos.

Casi nadie lo toma, pero es típico de España

#vinorosso #spagna #vivereinspagna #spagnoli ♬ original sound – Viviallestero.com @viviallestero.com In Spagna nessuno bene Sangria. Tanto che quando si vede qualcuno al bar ordinare Sangria, si capisce subito che è un turista. Le bevande tipiche bevute dagli spagnoli sono altre e qui sotto vi elenco le più famose e i relativi ingredienti. Tinto de verano: vino rosso + gassosa o limonata + ghiaccio Agua de Valencia: Succo d’arancia + Prosecco + gin + vodka + ghiaccio Rebujito: Vino Manzanilla (dolce) + gassosa o succo di lime + mentuccia + ghiaccio Kalimotxo: vino rosso + coca-cola Siete rimasti shockati dal fatto che in verità la Sangria non è una cosa così tipica della Spagna? Fatemi sapere cosa ne pensate e ditemi anche la vostra opinione su queste bevande! #sangria

Hay una bebida que es muy típica de España que nadie pide cuando sale de casa. Este italiano se ha dado cuenta de que no nos pedimos una sangría cuando salimos a tomar algo fuera de casa, sino más bien todo lo contrario. Somos un país de cerveza y de vino, pero no de combinaciones para salir a tomar algo o incluso para cenar.

Ese símbolo nacional que tenemos, la sangría pasa muy desapercibida si tenemos en cuenta que estamos ante un alimento que puede darnos más de una sorpresa inesperada cuando desde fuera ven que sólo los turistas o algunos españoles que celebran algo o comen determinados platos la beben.

El Grupo Reyes nos explica un poco más desde su blog el origen de esta bebida tan singular: «El origen de la sangría se remonta a la Antigüedad. Se cree que los romanos ya consumían una versión rudimentaria de esta bebida. Durante sus conquistas, especialmente en la Península Ibérica, los romanos mezclaban vino con frutas y especias para mejorar el sabor y hacerlo más duradero. En esa época, el agua no siempre era segura para beber, y el vino, al tener propiedades antisépticas, se utilizaba como una bebida más saludable. El clima cálido del sur de España hizo que esta mezcla de vino y frutas se convirtiera en una opción refrescante, especialmente durante los meses de verano. Las uvas utilizadas eran locales, y la abundancia de frutas cítricas como limones y naranjas en la región ayudaba a darle un toque ácido y refrescante».

Siguiendo con la misma explicación: «El nombre sangría proviene del término español «sangre», en referencia al color rojo intenso que adquiere esta bebida al mezclar vino tinto con frutas. La palabra comenzó a utilizarse en el siglo XVIII, aunque ya existían versiones de esta bebida mucho antes. Se cree que los campesinos y trabajadores en las zonas rurales de España consumían sangría regularmente, ya que era una forma barata y fácil de aprovechar el vino local y las frutas de temporada».

Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que puede esperarnos en unos días en los que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. De la mano de ciertos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Esa sangría que quizás con el buen tiempo consumimos más, no es la bebida más especial que tenemos por delante.