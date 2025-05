Ni perros ni cucarachas: ésta es la raza que dominará la Tierra cuándo el ser humano desparezca, según la ciencia

Hay una raza que está destinada a dominar la Tierra cuando el ser humano desaparezca, la ciencia no deja lugar a dudas. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marcará un antes y un después. El futuro puede ser especialmente complicado, en especial, si tenemos en consideración, todo lo que puede pasar en estos días. El futuro puede ser el que nos afecte de lleno, con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos invite a pensar en lo que tenemos por delante.

Habrá llegado ese futuro apocalíptico en el que el ser humano estará fuera de toda norma. Con ciertas novedades que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, aunque puede acabar siendo una realidad en todos los sentidos. Tendremos que apostar claramente por lo que está llegando y la manera de afrontar algunos dilemas que pueden acabar siendo los que marquen un día el final de la humanidad. El ser humano dejará de estar sobre la faz de la Tierra y lo hará en favor de un animal que ahora mismo pasa muy desapercibido.

Ni cucarachas ni perros

El futuro puede estar marcado por unos animales que pueden darnos más de una sorpresa. Ante las catástrofes, pero sobre todo con la llegada de algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Los perros son animales que ha demostrado su inteligencia y lo han hecho de tal forma que seguramente tendremos que empezar a pensar en ellos como nuestros sustitutos. Lo que nos espera es una situación que, sin duda alguna, todo puede cambiar por momentos.

Esa inteligencia que demuestran los perros, compite con unos elementos esenciales, la resistencia ante cualquier catástrofe provocada por el ser humano. Sin duda alguna, tenemos por delante otro factor importante que puede acabar siendo lo que hará que las cucarachas sean una de las pocas especies que podrá seguir estando en la Tierra.

Es el momento de ver con otros ojos a un animal que en este momento nadie vería como el sustituto del ser humano. Su inteligencia es mucho más elevada de lo que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Un científico ha sido el que nos ha dado un dato realmente sorprendente, de una forma realmente increíble.

Esta es la raza que dominará la Tierra cuando el ser humano no esté

Los humanos tienen los días contados sobre la faz de la Tierra, están totalmente a merced de unas catástrofes que pueden sucederse. Tal y como pasó con los dinosaurios, seremos una especie más de las que ha ocupado la faz de la Tierra en estos días que tenemos por delante.

Un científico parece que ya sabe qué especie será la que nos sustituirá. La revista especializada Whyy nos explica todo sobre la mente de unos pulpos que son la próxima especie de heredará la Tierra: «Un pulpo no piensa con sus brazos, por ejemplo, pero se acerca bastante. La mayoría de las neuronas de los pulpos no están ubicadas centralmente en sus cabezas, sino que se extienden por todo sus cuerpos. Peter Godfrey-Smith es profesor de filosofía y autor de «Other Minds: The Octopus, The Sea, and the Deep Origins of Consciousness». Explica que los pulpos tienen un sistema nervioso descentralizado que, a diferencia del sistema nervioso humano, no incluye un cerebro. «Los brazos de un pulpo parecen tener cierto grado de autonomía. Son capaces de hacer su propio camino». Godfrey-Smith reconoce que este concepto puede ser difícil de comprender completamente. Él dice: «Es muy natural pensar en términos de un tipo de yo definido… y es difícil incluso pensar en cómo podría ser un tipo de inteligencia mucho más descentralizado o distribuido. Y esa es una de las formas en que los pulpos realmente sondean nuestro pensamiento sobre la naturaleza de la mente». A Godfrey-Smith le fascinan los pulpos porque son simultáneamente muy diferentes de los humanos y también son increíblemente similares. Argumenta que no deberíamos dudar en antropomorfizar a los pulpos, al menos un poco. «Ha habido una tendencia en algunas partes de la biología a evitar tan rigurosamente la antropomorfización que los animales, en cierto modo, se venden un poco», dice».

Siguiendo con la misma explicación: «De hecho, los pulpos tienen inteligencia y curiosidad. Pueden resolver acertijos, desenroscar las tapas de los frascos y escapar de espacios confinados. Godfrey-Smith dice que los pulpos «a menudo extensa un brazo para explorar a un humano que podría estar frente a su guarida. Son animales muy exploratorios e inquisitivos, y pienso en esto como un punto de similitud real entre nosotros y ellos».

Según estudios realizados por los científicos Jennifer Mather y Roland Anderson, los pulpos también pueden distinguir entre rostros humanos y reaccionar en consecuencia. Otros científicos han determinado que los pulpos tienen rasgos individuales.

«El trabajo reciente en biología del comportamiento ha encontrado bastante sentido en la idea de que los animales difieren con respecto a lo que podría llamarse personalidad, por lo que la distinción entre individuos tímidos e individuos audaces, individuos propensos a una especie de respuesta estresante a las cosas y otros que no lo son», dice Smith. Estas similitudes entre los pulpos y los humanos son particularmente curiosas dada la historia evolutiva del pulpo. Los humanos y los pulpos comparten un ancestro común que vivió hace aproximadamente 600 millones de años. Desde entonces, hemos evolucionado de forma independiente, de ahí los sistemas nerviosos enormemente diferentes».