Los expertos piden que tires con urgencia los tuppers que lleven esta marca: es importante

Piden los expertos que tires con urgencia determinados tuppers, en especial aquellos que tengan una marca fruto de su uso que puede causar más de un problema de salud. La cruzada contra este tipo de herramientas que nos han servido para guardar la comida no ha hecho más que empezar. La era del plástico ha traído tras de sí más de una complicación de salud que debemos empezar a tener en cuenta y que puede causar estragos en las próximas generaciones.

Sin duda alguna, estamos ante una serie de problemas que pueden ser claves y que, sin duda alguna estamos ante unos elementos que serán claves en estos días. Es momento de apostar por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en una nueva era en la que tendremos que estar muy pendientes de algunos cambios destacados que serán fundamentales. Estamos ante ciertos detalles que, sin duda alguna, tendremos que poner en práctica ahora que llega la etapa por excelencia de los tuppers. Llevarse la comida a la playa, comer con vistas al mar o a la piscina, será más seguro si tenemos en cuenta lo que dicen los expertos.

Es importante apostar por tuppers de este tipo

El cristal es más pesado que el plástico, pero se ha demostrado más seguro para cocinar y calentar una comida que puede quedarse con ese plástico que quizás acabe siendo un problema para muchos. Es momento de dejar salir algunas situaciones del todo inesperadas.

Cuando estamos ante una serie de cambios que acabarán generando más de una sorpresa inesperada. Los recipientes en los que guardamos la comida son, en definitiva, un primer paso, para descubrir qué nos espera después de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves.

Cuando calentamos o enfriamos el plástico, puede liberar una cantidad de sustancias que no son nada buenas. Podemos descubrir que estamos ante una serie de detalles que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que marque una diferencia significativa.

Nuestra salud mejorará sin ningún tóxico a nuestro alrededor, siendo uno de los elementos que hace que los expertos lancen una alerta importante a todos aquellos que deben enfrentarse a determinados cambios de ciclo con este tipo de ingredientes que pueden ser claves.

Los expertos se han manifestado sobre este tipo de túppers que pueden ser altamente perjudiciales, en especial si tienen esta marca.

Piden los expertos que tires con urgencia estos túppers

A medida que vamos sabiendo más sobre determinados objetos de plástico que usamos en nuestro día a día. Somos más y más conscientes de la importancia de cuidar nuestro entorno, descubriendo lo que significa comer bien y la importancia, de hacerlo y de guardar nuestra comida correctamente.

Tal y como nos informan desde el medio especializado The Cool Down: «Durante años, las empresas de plástico utilizaron un producto químico llamado Bisfenol A, o BPA, en una variedad de productos, que incluyen ventanas a prueba de rompas, tapas de botellas y biberones. Aunque la sustancia química hace que estos productos sean más duraderos, ha llegado a expensas de la salud humana, causando una serie de complicaciones, incluidas discapacidades congénitas, infertilidad y mayor riesgo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Tupperware eliminó gradualmente el uso de BPA en sus productos estadounidenses y canadienses en 2010, pero eso no significa que la gente todavía no tenga contenedores anteriores a 2010 en sus hogares. Al y al esolo, son duraderos».

Siguiendo con la misma explicación: «»Cada vez que se usan, están lixipando pequeñas cantidades de BPA de ellos», dijo a CNN Laura Vandenberg, profesora de ciencias de la salud ambiental de la Universidad de Massachusetts Amherst. «Incluso los bajos niveles de BPA que se lixiven de los plásticos de consumo, los revestimientos de alimentos enlatados u otros bienes de consumo… se ha demostrado que están asociados con daños, y la gente ciertamente debería preocuparse por ello». «Así que abogamos totalmente porque transfieras tu comida de un recipiente de plástico a un tazón de vidrio y la pongas en el microondas de esa manera», dijo además».

Las consecuencias de este elemento pueden ser enormes: «La forma número uno en que las personas entran en contacto con el BPA es a través de alimentos y recipientes de alimentos. Las poblaciones que están particularmente en riesgo de complicaciones por este disruptor endocrino son las personas embarazadas y los niños. Esto se debe a que el BPA imita el estrógeno, una hormona sexual que también juega un papel en el desarrollo muscular y la fertilidad. Incluso pequeñas dosis de estrógeno a través del BPA pueden tener numerosas complicaciones en el desarrollo, la fertilidad y la salud y el bienestar general».