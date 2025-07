El sencillo truco del congelador para ahorrar en tu factura de la luz: sólo necesitas papel de aluminio

Este increíble truco para el que sólo necesitas papel de aluminio te ayudará a ahorrar en tu factura de la luz. Cada año llega el momento de hacer una de las tareas que debemos empezar a poner en práctica. Al pasar más tiempo fuera de casa, quizás varias semanas o meses o, simplemente, con ganas, energía y disponibilidad para poder limpiar a fondo el congelador, llega el momento de poner en práctica todo lo que sabemos sobre este electrodoméstico.

Es uno de los que no podemos desenchufar sin antes haberlo limpiado correctamente, por lo que, tocará empezar a poner en práctica algunos elementos que serán los que marcarán estos días que tenemos por delante. Tocará empezar a poner en práctica un truco de esos que pueden acabar de hacernos ahorrar una buena cantidad de dinero en un abrir y cerrar de ojos. Para ponerlo en práctica sólo necesitas un poco de papel de aluminio que acabe siendo el que acompañe a esta forma de conseguir eliminar por completo el hielo que aparece en la nevera en estos días que tenemos por delante.

Sólo necesitas papel de aluminio

El papel de aluminio tiene muchas más ventajas de las que esperarías, no sólo sirve para envolver bocadillos. Su capacidad de ayudarnos en las tareas más sencillas del día a día es enorme. En especial en estos días en los que debemos empezar a prepararnos para lo peor en estos días de verano.

El congelador o la nevera se abren más de lo habitual, en busca de bebidas frescas o en un intento de conservar mejor un tipo de elementos que tendremos que mantener bajo control. En casi cualquier ocasión vamos a tener en mente algunos elementos que serán los que nos ayudarán en nuestro día a día.

Tenemos que empezar a tener en consideración determinados cambios que acabarán marcando un antes y un después, en unas jornadas en las que todo es posible. Por lo que, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días.

Podremos conseguir un plus de buenas sensaciones con un cambio radical de ciclo que puede acabar marcando unos días que quizás debemos empezar a tener en consideración. Las redes sociales nos descubren una forma de limpiar el congelador que nos dejará en shock.

El truco del congelador para ahorrar en tu factura de la luz

Para eliminar el hielo acumulado en el congelador, lo primero que debes hacer es desenchufar este elemento. Es peligroso realizar cualquier tarea que implique agua y electricidad. Ambos elementos pueden acabar siendo peor de lo que esperaríamos en estos días.

La mezcla de este truco que quizás nos acabe sorprendiendo será el que marcará estos días. Es hora de eliminar el hielo y poder desenchufar el congelador, un paso imprescindible para no gastar de más en nuestra factura de la luz. Esta combinación de elementos puede ser clave.

Calentando el papel de aluminio haremos que el hielo se adhiera a él y sea más fácil de retirar de lo que nos imaginaríamos. Al final del proceso obtendremos un congelador limpio en un abrir y cerrar de ojos, un final de un proceso que será más rápido de lo esperado.

Los expertos de PcComponentes nos dan con una serie de consejos que podemos poner en práctica para eliminar el hielo del congelador: «Para quitar hielo del congelador hay diversas alternativas, pero no todas preservan el correcto funcionamiento del aparato. En PcComponentes te proponemos una que te ofrecerá un excelente resultado y que no afectará a la vida útil de tu electrodoméstico. Comienza vaciando el congelador totalmente. Desenchúfalo y deja la puerta abierta. Pon en el suelo una toalla o papeles absorbentes. Esta opción te llevará varias horas, pero te aseguras que los circuitos de tu congelador no sufrirán. De tener prisa, puedes colocar una toalla sobre una de las rejillas y encima una olla con agua caliente. La alternativa de usar un secador de pelo dirigiendo el aire caliente hacia el hielo no es aconsejable dado el peligro que conlleva. Recuerda que el suelo estará húmedo y que podrías sufrir un accidente. Lo mismo sucede con retirar el hielo usando un cuchillo o un martillo. Cualquier esquirla podría producir cortes además de dañar el propio congelador. Consideramos esencial que elijas un día en el que tengas tiempo de sobra para realizar la descongelación y que evites este tipo de atajos. Sin embargo, sí puedes usar la espátula de plástico que suelen incluir los frigoríficos al ser específica para esta tarea. A medida que el hielo se vaya derritiendo podrás rascar suavemente y retirarlo. Cuando no quede nada, limpia los cajones exclusivamente con agua y bicarbonato. Usar otro producto contaminaría los alimentos. Sécalos bien y enchufa el congelador antes de poner los alimentos en su lugar».