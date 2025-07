Ni Egipto ni México: éste es el verdadero origen de las sandías que venden en Mercadona

Las sandías del Mercadona tienen un origen que nos costará creer, no son ni de Egipto ni de México. Estamos ante un supermercado que siempre nos ha dado lo mejor y en especial, se ha caracterizado por vender productos nacionales. Es decir, pone siempre por delante un producto de calidad como el español, aunque sea más caro, que el hecho de importar a otras partes del mundo donde la producción puede costar mucho menos. El precio no es sólo un número, sino que va más allá.

Al apostar por un producto español, estamos comprando un alimento que se ha creado siguiendo unas normas. La calidad salta a la vista, pero lo que no se ve, es que sigue una normativa en cuanto al uso de determinados químicos o plaguicidas que pueden afectar a nuestra salud. No sólo estaremos comprando una fruta que sabemos que es saludable por las propiedades que tiene, sino que también ayudaremos con este gesto a los empresarios del sector agroalimentario español. Este pilar principal de la economía es esencial, sin comida no hay industria que funcione ni posibilidad de sobrevivir.

Ni México ni Egipto

Otro tema que vemos en estos días que tenemos por delante es que, cada vez más, hay fruta todo el año. La fruta de temporada ha dejado de serlo y se ha apostado claramente por una serie de alimentos que pueden acabar marcando una diferencia significativa.

Estaremos ante un producto de primera calidad que sin duda alguna puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada con la llegada de determinados elementos que serán los que nos acompañarán en estos días. Estamos ante un cambio que puede llegar a ser significativo en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Cuando no existe la posibilidad de comprar la fruta en el país, los supermercados apuestan traerla de fuera. Algo que no hace Mercadona, sino que en su mayoría lanzan siempre ofertas gracias a una producción que llega de mucho más lejos de lo que nos imaginaríamos.

La política de Joan Roig es apostar 100% por la producción española, por lo que, no tiene ningún problema en admitir dónde compra su sandía. Si vas a Mercadona en estos días para darte un capricho dulce y refrescante, podrás saber de dónde viene este ingrediente básico de toda cocina española en esta época del año.

El verdadero origen de las sandías de Mercadona

Hacer la compra en Mercadona es apostar por un producto local, incluida una sandía que, sin duda alguna, se ha convertido en una de las más buscadas en estos días que tenemos por delante. Una fruta que gusta a todos y que podemos consumir de varias formas diferentes.

La procedencia de la sandía de Mercadona nos puede poner en una situación complicada que hasta el momento no esperaríamos. Tal y como afirman en este supermercado, el producto español es el mejor del mundo. Por eso tenemos sandía que llega directamente de distintas zonas de España, en concreto de:

Andalucía

Castilla-La Mancha

Región de Murcia

Canarias

Comunidad Valenciana

Extremadura

Catalunya

Zonas con mucha agua y producción de sandía, uno de los básicos de temporada que, además de saber de dónde viene debemos elegir con sumo cuidado para obtener de ella lo que necesitamos.

Los expertos del blog de la frutería nos explican qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger una buena sandía o melón: «Antes de comprar melón o sandía fíjate en la superficie, en ambos casos la fruta debe ser opaca y no lustrosa; si aún brilla es signo de que no se encuentra madura. Otro aspecto a evaluar es si tienen protuberancias, se ha de elegir la que no las tiene. Emplea el olfato: el melón dulce huele a melón dulce, el olor es sutil y delicado y puede percibirse en su extremo, desde donde fue arrancado. Lo mismo ocurre con la sandía, más si es excesivamente dulce puede estar pasada, allí entran en juego los otros criterios de selección. Alza la fruta intentando valorar su peso: A más pesada la sientas mejor estará, al menos es garantía de que será jugosa y carnosa. Si el melón es grande y por el contrario es liviano, ya se excedió su tiempo de madurez, de igual forma, escoge la sandía más pesada en relación a su tamaño, es decir, su peso debe superar el que aparenta tener. Antes de elegir un melón, agita la fruta y agudiza el oído, si es posible oír agua en su interior quiere decir que ha excedido el tiempo de maduración y ya no es el melón pulposo y dulce que deseamos comer».

Un tipo de fruta que quizás nos acabará sorprendiendo en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves para descubrir lo mejor del campo español.