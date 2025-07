El personal de La Moncloa tendrá que realizar un curso en el mes de septiembre para contar con los conocimientos apropiados para actuar ante casos de acoso sexual. Ésta es la respuesta de Presidencia del Gobierno ante el escándalo del que estaba llamado a ser el número 4 del PSOE, Paco Salazar, quien se vio obligado a renunciar al cargo tras las acusaciones de varias mujeres de la formación socialista.

Según indican fuentes del Gobierno, los trabajadores recibirán a lo largo de este martes un correo electrónico en el que se recordará el protocolo ante casos de acoso sexual, que unido al curso programado para después de verano completa la formación antiacoso sexual del Ejecutivo, que reacciona tarde e inmediatamente después de que saliera a la luz el caso de Salazar, propuesto para ser adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, pero que no llegó siquiera a ocupar este puesto.

En el escrito enviado a los profesionales que trabajan en La Moncloa se especifica que la administración no tolera actitudes de acoso hacia las mujeres. Asimismo, se ha adjuntado el protocolo ante este tipo de situaciones de malos tratos hacia mujeres y recordado la existencia de un canal de denuncias a nivel interno.

El seminario se realizará a modo de recordatorio para que los trabajadores del Gobierno tengan conocimiento de las herramientas que tienen a su disposición para la denuncia de actitudes de acoso. Los altos cargos del Ejecutivo también están llamados a la realización de este curso.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha asegurado en la rueda de prensa de este martes, tras el Consejo de Ministros, que no han llegado a La Moncloa ni a Ferraz, sede socialista, ninguna denuncia interna por las acusaciones de malos tratos a mujeres contra Paco Salazar, después de la dimisión del pasado sábado del llamado a ser número 4 de Sánchez en el PSOE.

«No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos», ha defendido Alegría, en nombre del partido socialista, tras ser preguntada por cómo es posible que el Gobierno fuera ajeno a la corriente comentarios que señalaban a Paco Salazar por acoso sexual. «Ciertamente, no había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa, ni al Partido Socialista», ha completado, afirmando que «se actuó con absoluta contundencia y diligencia» y que el Gobierno «actúa y no tapa».