Adiós a los tuppers: el invento barato de IKEA con el que tu comida aguantará mucho más tiempo

Guardar sobras en casa puede convertirse en un auténtico caos: tapas que no encajan, tuppers desaparejados, y una colección interminable de envases que ocupan más espacio del que deberían. ¿has vivido este tipo de situaciones? La escena es tan común que incluso parece parte de la rutina diaria. Y lo peor no es eso: muchas veces la comida no queda bien sellada y se estropea antes de tiempo. Por suerte IKEA tiene la solución, en forma de algo que te permite conservar cualquier comida durante días y además a precio que no te vas a creer.

En los últimos años han surgido soluciones ingeniosas, pero pocas tan prácticas, económicas y sostenibles como esta. IKEA, con su enfoque minimalista y funcional, ha vuelto a sorprender con un invento para conservar alimentos y comida, que cuesta menos que un desayuno y puede hacerte la vida mucho más fácil: las campanas de silicona ÖVERMÄTT. A primera vista parecen simples tapas de colores, pero esconden más ventajas de las que imaginas. Si eres de los que guardan medio aguacate, una rodaja de limón o el yogur empezado por si luego lo terminas, esta novedad del gigante sueco es para ti. Porque por fin hay una forma de despedirse de los tuppers, sin gastar de más, sin ocupar espacio innecesario, y con la tranquilidad de que tu comida aguantará fresca mucho más tiempo.

La novedad de IKEA para conservar cualquier comida

ÖVERMÄTT es un juego de tres tapas de silicona reutilizables, diseñadas para sellar recipientes, frutas, verduras o cualquier otro alimento abierto que quieras conservar. Son de colores vivos, muy fáciles de manejar, y lo mejor de todo: se adaptan como un guante a diferentes tamaños.

El set incluye una tapa pequeña y transparente (6 cm de diámetro), una mediana rosa (8 cm) y una grande azul turquesa (10 cm). Esto permite cubrir desde el típico vaso con restos de zumo hasta media sandía. ¿Lo mejor? Se ajustan perfectamente incluso si el borde no es regular, gracias a su material flexible y antideslizante.

La clave del éxito de este producto de IKEA para conservar la comida, está en su versatilidad y durabilidad. No importa si tienes un bote de mermelada sin tapa o si quieres conservar media cebolla sin que impregne el frigorífico: estas tapas funcionan. Y todo por 4,99 €, un precio que convierte a este invento en uno de los más rentables del catálogo de IKEA.

Una alternativa sostenible y práctica a los tuppers

Con el tiempo, acumulamos tantos tuppers que parece que se reproducen solos. Pero no todos cierran bien, muchos ocupan espacio innecesario y otros están hechos de plásticos que ya no queremos usar. Aquí es donde ÖVERMÄTT se convierte en una alternativa inteligente.

Al ser de silicona de grado alimenticio, no sólo son resistentes y seguras, sino también respetuosas con el medio ambiente. No necesitas comprar más film transparente, ni tirar papel de aluminio cada vez que guardas comida. Estas tapas se lavan fácilmente (¡son aptas para lavavajillas!) y duran muchísimo tiempo si las dejas secar bien antes de guardarlas.

Además, al no tener forma fija, no ocupan espacio. Puedes apilarlas, meterlas en un cajón o llevarlas contigo si sales de picnic o de viaje. Incluso sirven para cubrir latas abiertas o conservar fruta cortada sin miedo a que se seque o se oxide.

Más allá de la cocina: usos creativos que quizás no habías pensado

Aunque están pensadas para la cocina, estas campanas de silicona se pueden usar de muchas otras formas. Por ejemplo, para cerrar botes de cosmética casera, cubrir un vaso con bebida para que no entren insectos si estás en la terraza, o incluso para proteger un bol con masa en reposo.

Y como su diseño tiene una forma floral y colores llamativos, también encajan bien en una cocina moderna y alegre. Lejos de ser un simple accesorio de almacenaje, aportan un toque práctico y estético a partes iguales.

Otro punto fuerte es que, al ser elásticas, se ajustan también a recipientes no circulares. ¿Tienes un cuenco ovalado? No pasa nada. Basta con colocar la tapa en el centro, presionar suavemente los bordes, y ya tienes un sellado que ayuda a conservar el contenido durante más tiempo.

¿Qué deberías tener en cuenta antes de usarlas?

Aunque son súper útiles, hay algunas cosas que debes saber para sacarles el máximo partido. No son aptas para microondas ni horno, así que no intentes calentar nada con ellas puestas. Están diseñadas exclusivamente para conservar, no para cocinar.

Tampoco conviene guardarlas húmedas. Lo ideal es lavarlas con agua y jabón (o meterlas al lavavajillas), y luego dejarlas secar al aire antes de guardarlas. Así evitarás olores y alargarás su vida útil. Por último, si notas que una tapa ya no sella tan bien como antes, prueba a calentarla ligeramente con agua caliente para que recupere su forma.

En conclusión, por menos de cinco euros, tienes una solución eficaz y duradera que sustituye a decenas de tuppers, film transparente y otras alternativas poco prácticas. Un producto que no solo es funcional, sino que también encaja perfectamente con un estilo de vida más sostenible y organizado.