Si bebes Coca-Cola a diario debes saberlo: lo que han descubierto sobre tu corazón te dejará sin palabras

Mucho cuidado si bebes Coca-Cola a diario, debes saber lo que han descubierto sobre tu corazón que te dejará sin palabras. Una de las bebidas más consumidas del mundo, sigue sin tener una composición clara, pero, aun así, es una de las que muchas personas, no dudan en tener siempre en casa. Fresquita de la nevera, con ese hielo y rodaja de limón característico y con la promesa de que nos activa, dadas las cantidades de azúcar o de dulzor que posee.

Un plus de energía que puede salirnos más caro de lo que nos imaginamos. Los refrescos son una de las bebidas que menos se recomienda beber. En especial por las altas cantidades de azúcar que poseen, aunque también, acaban siendo altamente perjudiciales por otras razones. Nos guste o no, la mejor bebida para hacer pasar la sed en verano es agua, fresca o con gas, de la nevera o en una terraza. Este tipo de elemento acabará siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades que pueden darnos más de una sorpresa. Es momento de apostar claramente por una serie de datos que serán claves en estos días.

Debes saber esto si bebes una Coca-Cola a diario

Son muchas las personas que beben una o más Coca-Cola a diario. Siendo una bebida que se ha convertido en muy popular desde sus inicios. Sabiendo que estamos ante un cambio de ciclo que, sin duda alguna, ha acabado siendo lo que nos marque de cerca.

La vida sana que queremos poner en práctica se ha convertido en toda una novedad que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Cuando lo que necesitamos es cada vez más y más cuidados, hay algunas bebidas que deben empezar a reducirse.

El consumo ocasional de la Coca-Cola es algo que muchas personas también deciden hacer. En especial con la versión sin azúcar, pero con edulcorantes artificiales, cambiando un elemento que debe reducirse por otro, por lo que son muchos los expertos que lanzan una advertencia.

Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta el momento no imaginaríamos. Son tiempos de cambios y de estar pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas que, sin duda alguna, debemos empezar a visualizar de una manera muy diferente.

Lo que han descubierto sobre tu corazón te dejará sin palabras

Puedes enfrentarte a un problema que puede ser mayor de lo esperado, en especial si tenemos en consideración algunas situaciones del todo inesperadas que van llegando con el paso del tiempo y sin duda alguna, puede ser clave que tengamos en mente.

Los expertos de Econciencia afirman que: «En 1902 el Dr. Charles Crampton [1], analizó varias muestras del refresco embotellado donde encontró muestras de cocaína y alcohol, así lo especificó en su reporte al departamento de agricultura de EEUU. Como resultado de estos hallazgos el Dr. Harvery Washington [2] ordenó que la Coca fuera considerada como droga y etiquetada como “veneno por su alta contenido de cafeína”. Sin embargo, la suprema corte de los EEUU falló a favor de la multinacional y ésta solo tuvo que presentar el análisis químico de su formula, durante el juicio. Según la AMEDEC, el refresco de Cola “constituye la mas grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación, pues además lleva a la ingestión de calorías vacías, es decir, con cero proteínas, vitaminas y minerales”. El 10% de cada botella, da la sensación de energía, sin embargo, no se puede decir que la Coca Cola sea una bebida nutritiva, es la azúcar mas que la cafeína lo que provoca la adicción, al recibir cinco cucharadas de azúcar en un trago de refresco, el páncreas debe enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque, el irónico resultado es un drástico descenso del nivel de azúcar en la sangre, seguido de una necesidad de más azúcar. Así mismo, la cafeína, extraída de la nuez de cola, es un estimulante del sistema nervioso que produce sensaciones agravantes, pero si se ingiere en cantidades elevadas puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y ansiedad. La gran cantidad de azúcar combinada con el ácido fosfórico altera el equilibrio de calcio y fósforo en el cuerpo e impide la adecuada absorción de hierro, lo que provoca malnutrición y anemia. La OMS intentó dar información sobre los peligros del consumo excesivo de azúcar. Las grandes trasnacionales, ligadas al azúcar intentaron impedir la publicación del documento; Coca Cola amenazó con presionar al Congreso estadounidense para que quite los subsidios que da a la OMS si ésta no retiraba el documento».

Siguiendo con la misma explicación: «Los azucares que contiene el refresco, paulatinamente, van disolviendo el esmalte de los dientes, debilitándolos y produciendo caries, pero no solo eso, los azucares que no logra ingerir el organismo, se trasforma en grasas dando como posible consecuencia sobrepeso e incluso problemas de obesidad. En el caso de la Coca Light, hay estudios que señalan que el consumo de sustitutos de azúcar en grandes cantidades provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión mental, siendo el aspartamo la sustancia que provoca éstas afecciones. Hubo una competencia en la universidad de Delhi: ¿Quién puede beber más Coca Cola? El ganador se tomo 8 botellas y murió al instante ya que tenía mucho bióxido de carbono en la sangre y no suficiente oxígeno.