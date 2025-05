Los médicos mandan un aviso sobre dormir sin calcetines: el motivo por el que deberías de dejar de hacerlo

El motivo por el que deberías dejar de dormir sin calcetines pone los pelos de punta, los médicos lanzan un aviso importante. Debemos empezar a prepararnos para una serie de cambios destacados que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. La manera en la que dormimos tiene mucho que ver en la forma en la que descansamos, por lo que, acabará siendo un elemento estrella este tipo de prenda de ropa que nos ayuda o no a conciliar el sueño.

En invierno no parece que haya más opción, los calcetines son un elemento esencial para mantener el calor en las frías noches. Pero en especial en estos días en los que tenemos que empezar a pensar en un cambio cuando se acerca el calor. Esas noches no suele apetecer ponerse los calcetines, aunque puede acabar siendo más recomendable de lo que nos imaginaríamos. No debemos perder de vista la finalidad de las noches, descansar, coger fuerzas y dormir bien, algo que podemos conseguir gracias a un aviso que han lanzado estos expertos que debemos conocer en primera persona.

El motivo por el que deberías de dejar de hacerlo

Vas a dejar de hacer algo que seguro que empiezas a hacer en esta temporada. Cuando el buen tiempo hace que dejes a un lado esa prenda de vestir que se coloca en una de las partes más importantes del cuerpo. Sin duda alguna, debemos estar listos para afrontar una serie de elementos que pueden acabar siendo fundamentales.

En especial en estos días en los que necesitamos desprendernos de todo, del pijama del camisón y de todo lo que nos aporte calor, quizás estamos pasando por alto un detalle que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave obtener.

Los expertos siempre lanzan algunos nuevos retos que acabarán siendo los que marcarán esta diferencia significativa. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en unos días en los que las temperaturas van a cambiar y la falta de sueño es una realidad.

Parece que costará más escapar de esas noches de sudores nocturnos y de una serie de detalles que serán los que nos obligarán a cuidar un poco más nuestra salud con una pieza de ropa que pensábamos que habíamos olvidado.

No te volverás a quitar los calcetines para dormir

Los expertos han realizado varios estudios sobre el hecho de dormir con o sin calcetines y las conclusiones parecen muy claras. Este gesto de ponerse algunos o de quitarse los calcetines, puede tener efectos sobre este ansiado descanso nocturno que todos perseguimos, en especial en esta época del año.

Tal y como vemos en un artículo publicado en la biblioteca nacional de Medicina de Estados Unidos: «Como forma de ayudar a dormir en invierno, se prueban métodos de calentar los pies a través de baños de pies o almohadillas térmicas antes de acostarse. En particular, los calcetines de cama son populares durante el sueño de invierno en Corea, pero rara vez se informa de pruebas científicas sobre los efectos fisiológicos de los calcetines de cama en la calidad del sueño. El propósito de este estudio fue evaluar el efecto del calentamiento de los pies usando calcetines de cama en la calidad del sueño y las respuestas termorreguladoras durante el sueño en un ambiente fresco».

Siguiendo con la misma explicación: «Los resultados mostraron que la latencia del inicio del sueño era en promedio 7,5 minutos más corta, el tiempo total de sueño era 32 minutos más largo, el número de despertares era 7,5 veces menor y la eficiencia del sueño era un 7,6% mayor para aquellos que llevaban calcetines de cama que calentaban los pies durante un sueño de 7 horas que el control (sin calcetines de cama) (todos P < 0,05). Además, la temperatura de sus pies se mantuvo en promedio 1,3 °C más alta y el valor en el gradiente de temperatura de la piel distal-proximal fue más alto para aquellos que llevaban calcetines de cama calentando los pies en comparación con la condición de control (P < 0,05). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la frecuencia cardíaca, la temperatura rectal y media de la piel, o en las evaluaciones subjetivas basadas en el cuestionario entre las dos condiciones».

Las conclusiones eran claras: «El calentamiento de los pies usando calcetines de cama durante el sueño en un ambiente fresco tuvo efectos positivos en la calidad del sueño al acortar el inicio del sueño, alar el tiempo de sueño más largo y disminuir el despertar durante el sueño, pero no tuvo una influencia significativa en la temperatura corporal central. Estos resultados implican que la calidad del sueño podría mejorarse mediante la manipulación de la temperatura del pie durante el sueño».