¿Dónde ver todos los partidos de Roland Garros 2025 por televisión y online en directo?

Este domingo 25 de mayo, oficialmente, arranca el cuadro final de Roland Garros 2025. Los mejores tenistas del mundo pelearán por conquistar el segundo ‘grande’ de la temporada en la arcilla de París. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Stéfanos Tsitsipas o Iga Swiatek, entre otros, estarán presentes en el que es considerado por muchos el torneo por excelencia del calendario ATP. Por ello, todos los aficionados a este deporte deberían no perderse absolutamente de una edición que promete,y mucho. Descubre dónde ver los partidos de Roland Garros.

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑤-𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟 🤩 Yannick Noah showed today that he still has everything it takes to keep people entertained ✨#RolandGarros pic.twitter.com/YLaA3mMNY6 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2025

Por un lado, Carlitos, vigente campeón de la competición, iniciará su andadura en Roland Garros 2025, a priori, por el lado del cuadro más asequible, pues evitará hasta en una hipotética final a Jannik Sinner, Novak Djokovic o Alexander Zverev, tres de los rivales más temidos en París. A raíz de la baja de Nishikori por lesión, el pupilo de Ferrero se medirá a Zeppieri en primera ronda. En segunda, lo hará ante el ganador del Marozsan-Nardi. En el tercer escalón del torneo, Zizou Bergs sería su rival, mientras que en octavos se vería las caras frente a Tsitsipas. En cuartos, se enfrentaría a Ruud, y en semis ante Musetti o Fritz. Para cerrar la competición, los ya nombrados Sinner, Djokovic o Zverev esperarían en un último duelo final.

Primera ronda: Zeppieri

Segunda ronda: Marozsan o Nardi

Tercera ronda: Zizou Bergs

Octavos: Stéfanos Tsitsipas

Cuartos de final: Casper Ruud

Semifinales: Lorenzo Musetti o Taylor Fritz

Final: Jannik Sinner, Novak Djokovic o Alexander Zverev

«I love playing in Paris» 🎙️ Paula Badosa speaks ahead of her big clash on Monday against Naomi Osaka.#RolandGarros pic.twitter.com/WpCzOx0XqC — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2025

Alcaraz, a punto para Roland Garros

Carlos Alcaraz, tras aterrizar en París y realizar su primera toma de contacto en el polvo de ladrillo parisino, compareció en rueda de prensa y aseguró que el objetivo antes del debut es «coger buenas sensaciones» para dos semanas intensas y emocionantes en la capital francesa: «Intento coger buenas sensaciones, he notado la bola un poco mejor. No estamos trabajando nada en especial, simplemente quiero sentirme cómodo e intentar imponer mi juego en los entrenamientos y alegría. Eso es lo que intento hacer siempre en los entrenos y en los partidos. Disfrutar, pasármelo bien y hacer cosas que me divierten. Así es como creo que voy a preparar el torneo».

From Amersfoort to Geneva, Novak keeps on making history 📚 pic.twitter.com/ArQcVsh1Ji — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2025

Dónde ver todos los partidos del segundo Grand Slam de la temporada

Los partidos de Carlos Alcaraz y todo Roland Garros 2025 lo podrás ver al detalle a través de las cámaras de Eurosport y MAX, además de en sus diferentes aplicaciones disponibles, que llevarán a todos los rincones de España el mejor tenis del mundo. Asimismo, en la web de OkDiario podrás disfrutar del minuto a minuto de los encuentros más interesantes y, sobre todo, de los tenistas españoles. La edición del 2025 en la arcilla parisina arrancará este próximo 25 de mayo y finalizará el 8 de junio con la gran final de la competición.