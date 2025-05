El dardo de Moyá a Alcaraz: «¿Ser el mejor de la historia? Con ese estilo de vida…»

Carlos Moyá, ex entrenador de Rafa Nadal y primer número uno español del ranking ATP, se mojó sobre el futuro de Carlos Alcaraz en el circuito de tenis. El murciano ha causado un gran revuelo en un documental de Netflix donde se le ve disfrutando de la vida al mismo tiempo que relata su objetivo de ser el mejor jugador de la historia, aunque a su manera. El técnico duda de que con esos métodos vaya a alcanzar sus metas deportivas.

«Querer ser el mejor de la historia de esa manera, puede llegar a serlo. Pero yo lo veo difícil, ya lo veo difícil teniendo una vida normal. Es muy complicado. Está claro que por nivel puede llegar a serlo… ¿De la manera que él dice? De los tres que lo han conseguido nadie ha sido así. Pero igual es un gurú, un pionero, y lo consigue», analizó Moyá.

Según el entrenador de Rafa Nadal en estos últimos años de su carrera deportiva, este planteamiento «es una opción viable si quieres ganar ‘Grand Slams’ a corto plazo, aunque a largo plazo es más complicado, porque esto es una carrera de fondo al final».

El tenista sabe mejor que nadie que el tenis es una carrera de fondo y por ello cree que Alcaraz cambiará su enfoque en el futuro. «Es imposible ganar lo que ha ganado él si no hay disciplina y sin un trabajo. Tiene 21 años, tiene derecho a vivir. Lo que está diciendo no hace daño a nadie. ¿En el largo plazo es sostenible? Es difícil, pero él ya tiene a su equipo, que es quien le aconseja y el que le dirige», indicó en un encuentro con el ex tenista e inversor Pedro Escudero.

De hecho, Moyá cree que Alcaraz cambiará su visión dentro de poco tiempo y que empezará a tomarse su carrera tenística con una mayor profesionalidad. «Igual Carlos cansa un poco de lo que dice de vivir la vida y le llega la madurez», analizó el técnico, quien ahora ha decidido voluntariamente estar unos años alejado de esas funciones.

El mallorquín ha recibido algunas ofertas tras la retirada de Rafa Nadal, pero su enfoque no ha cambiado por el momento. «Igual en unos meses o en unos años cambio de opinión, pero ahora mismo, estoy disfrutando de este momento. Después de tanto tiempo viajando y de competición, venía bien un periodo de desintoxicación. No me estoy aburriendo para nada», zanjó Moyá.