Alcaraz explica su retirada del Mutua Madrid Open: «Si jugaba iba a estar jodido más tiempo…»

La incógnita sobre la presencia de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open ya se ha resuelto. La ha despejado el propio murciano en la rueda de prensa oficial que ha concedido en La Caja Mágica. Carlitos, después de someterse a pruebas médicas, descansar el máximo tiempo posible para recuperarse y tras consensuarlo con su equipo, ha decidido retirarse del torneo madrileño. Espera estar en Roma, aunque se centra en Roland Garros.

«Después de la final de Barcelona en la que entró el fisio, noté molestias en la pierna izquierda, el martes me hice las pruebas, esperé para poder llegar a jugar en buenas condiciones y sin riesgo en Madrid, pero no he mejorado mucho. Hay que escuchar el cuerpo aunque Madrid sea un torneo que espero todo el año para poder jugar. No han salido las cosas. Hemos tomado la decisión de no tomar riesgos porque si jugaba podía estar lesionado más tiempo de la cuenta. Creo que hemos tomado la decisión correcta. Ahora toca descansar».

El murciano, que no se ha llegado a ejercitar sobre la tierra batida del Mutua Madrid Open, no ha superado a tiempo las molestias sufridas en la final del Conde de Godó del pasado domingo ante Rune. Alcaraz tuvo que detener el encuentro durante el inicio de la segunda manga y se marchó al vestuario para ser atendido por el personal médico. Regresó a pista y completó el partido aunque, desde el momento del pinchazo, el español no volvió a ganar un juego. A lo largo de los últimos días su hoja de ruta ha ido variando. No ha podido realizar ninguna sesión de entrenamiento que tenía programada

«El lunes me hago nuevas pruebas para ver como he evolucionado y cogeremos los tiempos e iremos viendo. En un par de semanas o una semana estaré recuperado, no quiero dar nada por hecho pero creo que para Roland Garros estaré seguro y la idea es estar en Roma. En Madrid siempre hay muchos actos y cosas que hacer. Me ha hecho mucha ilusión algunos de los actos que ha habido. El día que presentamos mi documental me gustó mucho. Hay veces que los días tan ajetreados no ayudan», detalla Alcaraz.

Desde que aterrizara en Madrid, su agenda ha pasado por acudir a la presentación del nuevo estadio que prepara el Mutua Madrid Open, la de su documental en Netflix y otro acto publicitario el pasado miércoles. En todos los actos realizó declaraciones poco amigas al optimismo. Palabras bien escogidas, rostro serio y esperanzas controladas.

Roland Garros es el objetivo de Alcaraz

«Estoy menos preocupado que el año pasado (cuando sufrió una lesión en el antebrazo), que fue un periodo difícil porque no sabía cuando iba a poder golpear a la pelota de forma normal. Ya he lidiado con esta lesión, sé lo que tengo que hacer. Ojalá pase como el año pasado, pero lo que tengo claro es que esto lo vamos a recuperar lo antes posible. Es un palo muy duro para mí, pero lo he aceptado bien. Las cosas pasan por algo, siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Me jode no poder jugar aquí delante de mi gente, pero habrá otros momentos. Estos días no he estado de bajón porque lo he aceptado muy bien».

La experiencia también ha permitido al murciano saber cómo afrontar esta decisión. «Hay que aceptar las cosas tal y como vienen. Voy aprendiendo de las situaciones que voy viviendo. Soy una persona positiva e intento ver el lado bueno de las cosas aunque sean difíciles. Volveré más fuerte, con más ilusión y eso es lo que me tengo que quedar. Hay que seguir adelante, avanzar y pensar en lo que viene para el futuro».

Alcaraz se cae de Madrid con el objetivo de subirse a Roland Garros. «Madrid es uno de los torneos que siempre tengo en el calendario marcado. Tengo siempre muchas ganas de jugar, delante de mi gente. Es de los primeros torneos que vi de pequeño. A veces hay que mirar por uno mismo y lo que viene bien. Hay que pensar el riesgo-beneficio que tiene. Si juego igual tengo estoy jodido más tiempo. No ha sido fácil tomar la decisión».