El tenista Carlos Alcaraz ha vuelto a El Hormiguero, para ser el protagonista de la noche del miércoles. Tras la visita de Estopa, el programa de Pablo Motos ha recibido al murciano, que está de estreno con un documental sobre su vida, que ya está disponible en la plataforma Netflix. A mi manera, que así se titula, se cuela en la vida del actual número dos del mundo del ránking de la ATP, que acaba de llegar de perder la final del Conde de Godó, en Barcelona, y que este jueves ha anunciado que no estará en el Mutua Madrid Open, debido a una lesión en el abductor.

«En el documental me abro, soy yo como persona. Cuento lo que siento, lo que tengo en mi cabeza, cómo soy con mis padres, en mi casa, con mis amigos. Más como persona que como tenista. Cómo empecé soñando ser número uno del mundo», así ha explicado a los espectadores de Antena 3 lo que se encontrarán en esta docuserie. Como ya le ha pasado a otras estrellas como Aitana Ocaña, el deportista ha tenido que pasar 24 horas al día rodeado de cámaras, algo que no parece haber sido un problema para él. «Lo he llevado bien porque estoy acostumbrado a tener cámaras a mi alrededor, al principio hubo un proceso de adaptación pero, a las dos semanas, tan natural. Era más por mi gente, no sabía cómo se iban a sentir. Pero lo hicieron mejor que yo. Fue todo muy natural», ha celebrado.

Como es normal, en este documental hay tiempo para descubrir que no todo es de color de rosa en la vida de un deportista de élite, ya que Carlos también quiere disfrutar de la vida en algunos momentos, algo que provoca fricciones con su equipo. «El documental muestra todo, cosas bonitas, buenas, momentos muy malos… también cuando tenemos opiniones distintas entre nosotros. Hay momentos que vemos las cosas diferentes, pero es lo bonito de una relación que lleguemos a un acuerdo», ha confesado a Motos.

Pese a que está en lo más alto del deporte, lo cierto es que el murciano tiene apenas 21 años, por lo que está todavía descubriendo muchas cosas sobre la vida, un aprendizaje que también se puede ver en la serie. «Me voy haciendo mayor y quiero tomar mis propias decisiones, a veces acierto, a veces no, pero quiero equivocarme yo», reivindica.

Como anécdota, el de El Palmar, ha confesado en El Hormiguero que nunca sube las escaleras en casa, algo a lo que se niega en rotundo: «Yo entreno ya mucho en pista, no me hagas sufrir también en casa, que vivo en un tercero», ha bromeado.

Tras la retirada de Rafa Nadal, con el que es casi imposible que le sigan comparando, Carlos se ha logrado colar entre los mejores tenistas del mundo, aunque eso no evita que siga teniendo mucho respeto a otros jugadores del ránking. «El que me pone más nervioso antes de jugar, el que más respeto me da estaría entre Novak Djokovic o Jannik Sinner», ha asegurado a Pablo Motos.