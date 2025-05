El INSS lo hace oficial: está regalando 3 años de cotización a las personas de esta lista

La vida laboral y la vida personal no siempre avanzan al mismo ritmo. Muchas personas se ven obligadas en algún momento a interrumpir su carrera profesional para atender a sus hijos o a familiares en situación de dependencia. Anteriormente, esta renuncia temporal al empleo, solía tener un coste elevado en términos de jubilación: menos años de cotización, una pensión más baja y, en algunos casos, dificultades para acceder a ella. Afortunadamente, la legislación española ha ido evolucionando para corregir esta injusticia.

Actualmente, el sistema de la Seguridad Social contempla una figura que permite que esos periodos de cuidado, aunque no hayan sido remunerados ni cotizados, se reconozcan como tiempo cotizado a efectos de calcular la pensión de jubilación. Gracias a la figura de la «cotización asimilada al alta por excedencia», miles de trabajadores pueden sumar años a su vida laboral, aunque en esos periodos no hayan trabajado formalmente. Esta medida no sólo contribuye a un sistema más justo, sino que también valora el esfuerzo invisible que muchas personas realizan al cuidar de otros.

Cotización sin trabajar

La legislación española ha introducido un importante avance para quienes, por motivos familiares, se ven obligados a interrumpir su trayectoria profesional. Específicamente, el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social permite que los trabajadores que se acojan a una excedencia para cuidar de sus hijos o de familiares dependientes puedan seguir sumando años a su historial de cotización.

Esto significa que, aunque no estén trabajando ni pagando cotizaciones a la Seguridad Social de forma efectiva durante ese tiempo, estos periodos se considerarán como si se hubiera estado trabajando. No se trata de una ayuda simbólica, sino de un reconocimiento efectivo con consecuencias muy reales a la hora de calcular la pensión de jubilación o acceder a otras prestaciones.

Para quienes han dedicado años a cuidar sin recibir salario alguno, esta normativa representa una forma de equilibrar la balanza. El cuidado, aunque no genere ingresos, sí aporta un valor social incuestionable, y el sistema lo reconoce como tal.

Tres años por hijo, un año por familiar

El mecanismo de la cotización asimilada establece distintas duraciones según el tipo de cuidado. Por un lado, quienes hayan dejado de trabajar para cuidar de sus hijos o menores a cargo pueden sumar hasta tres años por cada uno. Esto se aplica tanto en casos de nacimiento como en situaciones de adopción, acogida o guarda legal.

Por otro lado, si se ha cuidado de familiares, el sistema permite añadir hasta un año de cotización por cada uno de ellos, siempre que se trate de familiares hasta segundo grado (padres, hermanos, abuelos, nietos, suegros, cuñados…) que se encuentren en situación de dependencia o discapacidad, y que no desempeñen una actividad laboral.

La gran ventaja de este sistema es que no requiere haber cotizado durante esos periodos. Basta con que se haya disfrutado formalmente de una excedencia reconocida por la empresa por las causas contempladas en la ley. Así, se protegen tanto las carreras laborales como el acceso a una jubilación digna.

Uno de los aspectos más favorables de esta medida es que las cotizaciones imputadas durante los periodos de cuidado se consideran equivalentes a una jornada laboral completa. Esto es así incluso en aquellos casos en los que, antes de solicitar la excedencia, el trabajador desempeñaba su labor a tiempo parcial.

Impacto en la pensión

El principal efecto práctico de esta medida es sobre la cuantía de la pensión. Como la pensión de jubilación se calcula en función del tiempo cotizado y de la base reguladora (promedio de las bases de cotización), sumar hasta tres años por hijo o uno por familiar puede marcar la diferencia entre tener derecho a cobrar una pensión o no alcanzarlo por unos meses.

Además, esos años añadidos pueden evitar que una persona tenga que retrasar su jubilación. En España existen dos edades ordinarias de jubilación, que dependen de los años efectivamente cotizados. Si una persona no alcanza el mínimo requerido, podría tener que seguir trabajando más allá de los 66 años. Gracias a estas cotizaciones asimiladas, es posible evitar esa penalización.

Por otra parte, para quienes sí cumplen los requisitos, estos periodos también contribuyen a aumentar el importe final de la pensión, ya que se consideran como años efectivos de trabajo, sin descuentos ni penalizaciones.

Otros apoyos complementarios

La cotización asimilada no es el único recurso que ofrece la Seguridad Social a quienes interrumpen su actividad profesional por razones familiares. Existen mecanismos complementarios que pueden reforzar aún más la protección de estas personas.

Uno de ellos son los convenios especiales con la Seguridad Social. A través de ellos, una persona que ha dejado de trabajar puede seguir cotizando voluntariamente, pagando una cuota mensual. Esto permite mantener la carrera de cotización activa, aunque sin estar trabajando formalmente.

Otra medida importante es el complemento por brecha de género. Este beneficio busca compensar a las mujeres que, por haber asumido en mayor proporción las tareas de cuidado, ven reducida su pensión en comparación con la de los hombres.