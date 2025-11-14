NFL Gameday 2025 Madrid llega como la mezcla oficial para acompañar el histórico duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, el primer partido de temporada regular de la NFL que se juega en España. La liga ha querido que el aterrizaje en Madrid tenga acento local y ha elegido al dúo MËSTIZA para firmar una sesión que mezcla electrónica, flamenco y muchísima energía de club.

MËSTIZA, el dúo que lleva el flamenco a la pista de baile

Detrás de MËSTIZA están Pitty Bernad y Belah, dos DJs y productoras que llevaban más de una década pinchando por separado antes de unir fuerzas en 2021. Su propuesta se ha hecho un hueco en la escena internacional gracias a un sonido muy reconocible: bases de house y techno melódico con guitarras, palmas y melodías que miran al folclore español, y guiños a ritmos africanos, árabes y latinos. Esa mezcla les ha llevado a firmar sets para marcas y festivales de peso, y a convertirse en una de las caras más visibles de la electrónica “Marca España”.

NFL Gameday 2025 Madrid (DJ Mix) se publica en exclusiva en Apple Music como una sesión de 16 cortes y algo más de una hora de duración, etiquetada dentro del afro-house. Es una mezcla continua pensada para acompañar la experiencia del partido, tanto si estás en el Bernabéu como si sigues el encuentro desde casa con el móvil o el portátil conectado a un altavoz.

La banda sonora del Bernabéu en modo NFL

La sesión arranca con Yalili (Diass & DiMO Remix) y va subiendo intensidad con temas como Haneeni, la potente Alicante de HUGEL, Tom Enzy y Danny Roma, o La Luna (Latin Mix), que enfatizan ese puente entre lo internacional y lo mediterráneo. No faltan producciones propias como Rintintin o el tema inédito Ali Ali Oh, que MËSTIZA estrenan dentro de este DJ Mix y que encajan con la idea de ofrecer algo exclusivo para el evento.

La selección está claramente pensada para estadio, muchos tambores, líneas de bajo marcadas y melodías que se pegan a la primera escucha. Es fácil imaginar la sesión sonando en los alrededores del Bernabéu, en las fan zones oficiales o en cualquier fiesta previa al partido, con la gente entrando poco a poco en modo NFL mientras ve cómo se llena el estadio.

Madrid, capital del football y de la música en directo

El estreno de NFL Gameday 2025 Madrid llega en una semana en la que la ciudad está completamente volcada con el fútbol americano. El Bernabéu, recién remodelado y convertido en gran centro de espectáculos, se prepara para recibir no solo a los Dolphins y a los Commanders, sino también a un despliegue musical que incluye un Halftime Show encabezado por Daddy Yankee y Bizarrap, con entradas agotadas desde hace semanas.

La sesión de MËSTIZA en Apple Music funciona como un hilo conductor entre la cultura local y el show deportivo. Para los aficionados que descubren la NFL por primera vez, NFL Gameday 2025 Madrid es una puerta de entrada perfecta, reconoces el sabor español en muchos pasajes, pero también notas la influencia global de una liga que quiere consolidarse en Europa. Y para los seguidores veteranos del football, es la excusa ideal para ponerse los cascos antes del kickoff y calentar ambiente con una mezcla que huele a grada, luces y noche madrileña.