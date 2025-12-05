Cómo fotografiar un rascacielos con el iPhone y obtener un buen resultado

Fotografiar un rascacielos es un reto cuando intentas encuadrarlo con el iPhone y descubres que ni el ultra gran angular consigue abarcar toda su altura. Sin embargo, existe un truco muy efectivo para fotografiar un rascacielos sin deformaciones excesivas, manteniendo la línea vertical del edificio y obteniendo una imagen más estética y limpia. Lo puse en práctica ayer mismo con la torre Foster de Madrid, y el resultado es más que convincente.

Por qué el ultra gran angular no siempre basta

Los objetivos ultra gran angulares, como el x0,5 del iPhone, son ideales para interiores, paisajes o espacios amplios. Sin embargo, cuando se trata de captar un rascacielos desde su base, la perspectiva forzada hace que los laterales se inclinen y el edificio parezca vencerse hacia atrás. Aunque esta distorsión es habitual, muchas veces arruina el propósito de la foto: mostrar la verticalidad y majestuosidad de la estructura. Aquí es donde entra en juego un modo que casi nadie utiliza para arquitectura, pero que funciona de maravilla.

El truco es la panorámica con ultra gran angular

La clave está en combinar el modo Panorámico con la lente x0,5. Puede sonar extraño usar este modo para un sujeto completamente estático y vertical, pero su comportamiento cambia por completo cuando se dispara en horizontal. El proceso es sencillo, se activa el modo Panorámico, se selecciona la lente ultra gran angular y se mantiene el iPhone en posición horizontal, aunque el edificio vaya a quedar retratado verticalmente. En ese momento, basta con pulsar el disparador, elevar lentamente el teléfono y volver a pulsarlo cuando se haya registrado toda la estructura.

Qué aporta esta técnica a la fotografía de arquitectura

El modo Panorámico aplicado a edificios altos permite fotografiar la totalidad de la torre sin necesidad de alejarse decenas de metros. Al desplazar suavemente el iPhone en vez de intentar encajar todo el edificio en un único disparo, las líneas verticales se conservan de manera más equilibrada y el resultado ofrece una sensación de naturalidad muy lograda. Además, este método minimiza el típico efecto de “pirámide” que aparece al inclinar la cámara hacia arriba, proporcionando una imagen más recta y menos deformada.

Cómo mejorar aún más el resultado final

Aunque la panorámica soluciona buena parte del encuadre, también es aconsejable tener en cuenta otros detalles. Es importante mantener un movimiento constante para evitar saltos o saltos en la imagen; cuanto más suave sea la subida, más uniforme y gradual quedará la estructura. Si el día está nublado, como ocurría ayer en Madrid cuando tomé la foto, conviene vigilar el rango dinámico para que las superficies reflectantes no queden quemadas. Incluso después de disparar, un toque de edición puede corregir inclinaciones o mejorar el contraste de la fachada.

Una técnica útil para viajes, arquitectura moderna y fotografías urbanas

Este truco no solo funciona con rascacielos emblemáticos, también resulta muy práctico en paseos urbanos, al encontrarte con edificios históricos, torres inclinadas o estructuras modernas cuya altura hace difícil obtener una imagen equilibrada. En muchos casos, la panorámica se convierte en la única forma de capturar toda la geometría sin alejarte demasiado o sin perder detalle por culpa de la perspectiva.

Todo con una herramienta que ya conoces

No necesitas ninguna app externa, trípode o accesorio, solo tu iPhone y una función que probablemente ya has usado para paisajes. Si aprovechas el modo Panorámico de esta forma poco convencional, tienes una herramienta muy eficaz para fotografiar un rascacielos con un aspecto más realista y armonioso. Tras un par de intentos, acabará siendo una técnica que utilizarás sin pensarlo cada vez que te enfrentes a una fachada imposible. Y, como demuestra la imagen de la torre Foster, el resultado merece mucho la pena.