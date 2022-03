Los grupos de WhatsApp se han convertido en la manera habitual de comunicarnos entre varias personas. Sin embargo, cuenta con muchos inconvenientes. Para comenzar, creamos grupos de WhatsApp para cualquier cosa, incluso para organizar una cena de viernes con los amigos del trabajo. A título particular, cuando veo que he sido incluido en un grupo de WhatsApp me recorren sudores fríos por la espalda. Existe una alternativa que puede utilizarse a este tipo de grupos y que son las listas de difusión. No cumplen con el mismo cometido que un grupo de WhatsApp, pero para ciertos momentos vienen muy bien.

Usa las listas de difusión

Una lista de difusión es una manera de enviar un mismo mensaje a mucha gente a la vez. Puedes tener una lista de difusión de manera predeterminada con los contactos que desees, por ejemplo, compañeros de trabajo. Vuelvo a repetir que no se trata de lo mismo que un grupo, pero sí que evita esa tendencia de crear uno para cosas que van a tener muy poco recorrido temporal.

La única pega que tiene un grupo de difusión es que cuando alguien responda al mensaje que has puesto, lo hará a título individual. Es decir, si haces una lista de difusión con 18 personas diferentes, puedes encontrarte con cientos de mensajes en un plazo de tiempo relativamente corto.

Por eso, la listas de difusión debe ser utilizadas para enviar un mensaje de manera unidireccional. Por ejemplo, que la cena de este viernes por la noche será en el restaurante Pepe a las 9:00 de la noche y que deseas que vengan todos, además de informar de que se pagará a escote.

Cuando creamos un grupo de WhatsApp para una cosa que no tiene demasiado recorrido luego da bastante pereza salir, y se termina utilizando el grupo para otro fin que nada tiene que ver con el cometido original. Llegará alguien que empezará a subir chistes, GIF’s o reenviar último bulo que le ha llegado.

¿Cómo creo una lista de difusión?

Es muy sencillo, si utilizas un teléfono Android deberás ir a la pantalla principal e ir a la esquina superior derecha, donde verás tres puntos. Si pulsas sobre ellos, verás la opción de nueva difusión. Podrás elegir hasta 256 miembros de tus contactos para realizar esa lista.

Para los usuarios de Apple, el sistema es bastante parecido. Irás a la pantalla principal y arriba del todo encontrarás un apartado llamado listas de difusión. Si pulsas sobre él, tendrás la oportunidad de crear una con las mismas condiciones, hasta 256 contactos.

De esta manera, puedes evitar crear grupos que luego solamente terminan dando problemas. Las listas de difusión son la alternativa perfecta para mandar mensajes a mucha gente sin tener que crear ningún grupo.