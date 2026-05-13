Lady Gaga estrena MAYHEM Requiem en Apple Music Live mañana 14 de mayo

Apple Music Live Lady Gaga será el escaparate del cierre de la era MAYHEM. La plataforma estrena MAYHEM Requiem, una actuación filmada en directo en la que Lady Gaga reinterpreta los temas de su último álbum con nuevos arreglos, una puesta en escena más íntima y un enfoque pensado tanto para vídeo como para audio espacial.

El estreno mundial está previsto para el 14 de mayo a las 20:00, hora del Pacífico, lo que en España equivale a la madrugada del 15 de mayo, a las 05:00 en horario peninsular. Apple Music permitirá ver el pase de estreno sin necesidad de suscripción, aunque la actuación completa bajo demanda y el álbum en directo en audio espacial quedarán reservados para suscriptores de la plataforma.

Un concierto filmado en The Wiltern

MAYHEM Requiem se grabó el pasado 14 de enero en The Wiltern, en Los Ángeles. No se trata de un concierto convencional de gira, sino de una actuación creada específicamente para Apple Music Live. La dirección y producción corren a cargo de Morningview, mientras que Lady Gaga y Michael Polansky figuran como productores ejecutivos de esta etapa vinculada a MAYHEM.

La propuesta funciona como una especie de epílogo musical. Tras la teatralidad de The MAYHEM Ball, Gaga lleva las canciones del disco a un espacio más reducido y controlado, con un peso especial del piano, los sintetizadores y los nuevos arreglos. Temas como “Abracadabra” o “Disease” aparecen reinterpretados dentro de una estética que mantiene el imaginario oscuro y escénico de esta era, pero con menos despliegue de estadio y más cercanía.

Estreno gratuito, pero solo una vez

Uno de los puntos más interesantes del lanzamiento es la ventana gratuita. Apple Music abrirá el livestream del estreno a cualquier usuario, sin exigir suscripción en ese primer pase. Después, el contenido pasará al modelo habitual de la plataforma: la actuación completa bajo demanda y el álbum en directo en audio espacial estarán disponibles en exclusiva para suscriptores.

Proyecciones en salas AMC

Además del estreno online, Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem tendrá una noche especial de proyecciones en 15 salas AMC de Estados Unidos. Las ciudades anunciadas incluyen Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Minneapolis, Nashville, Nueva York, Orlando, Filadelfia, Phoenix, San Francisco, Seattle, Tampa y Washington D.C.

Para los fans estadounidenses, esta parte convierte el lanzamiento en una experiencia colectiva. Para el público internacional, la vía principal será Apple Music, con el estreno gratuito en directo y la disponibilidad posterior para suscriptores.

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Shazam también entra en la experiencia

Apple también activará contenido adicional a través de Shazam. Los usuarios que identifiquen cualquier canción de Lady Gaga con la app podrán acceder a extras relacionados con MAYHEM Requiem, como fondos de pantalla temáticos, esferas para Apple Watch, fotografías de la actuación y avisos de nuevo contenido. La integración no es casual. Apple está aprovechando varias piezas de su ecosistema, Apple Music, Shazam y Apple Watch, para convertir el estreno en algo más amplio que un simple concierto en streaming.

El broche a la era MAYHEM

MAYHEM ha sido uno de los grandes momentos recientes de Lady Gaga. El álbum consolidó su regreso al pop de gran formato y le dio nuevos reconocimientos, incluido el Grammy 2026 al Mejor Álbum Vocal Pop. Además, temas como “Abracadabra”, “Disease” y “Die With a Smile”, su colaboración con Bruno Mars, han mantenido viva una etapa especialmente visible para la artista.

Con MAYHEM Requiem, Apple Music y Lady Gaga presentan un cierre diseñado para fans, pero también para reforzar el papel de las plataformas musicales como escenario audiovisual. Ya no se trata solo de publicar un disco en directo, sino de lanzar una experiencia completa: concierto filmado, audio espacial, salas de cine, extras en Shazam y disponibilidad bajo demanda.

El resultado apunta a una tendencia cada vez más clara, que los grandes estrenos musicales ya no viven únicamente en el álbum o en la gira. También se construyen como eventos digitales, con una primera ventana gratuita y una segunda vida dentro de los servicios de suscripción.