Tal y como hemos venido conociendo desde hace más de una semana, Apple ha aprovechado el evento de ayer 8 de marzo para presentar nuevos productos. La pantalla Studio Display, el Mac Studio, la nueva versión del iPad Air y el iPhone SE forman parte de la nueva propuesta de Apple para primavera. Es este último dispositivo uno de los que más atención ha captado, por lo que hemos preparado este artículo con el objetivo de que lo conozcas mejor. Que no se nos olvide, el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro que fueron presentados en septiembre adquieren un nuevo color verde muy apetecible.

Así es el nuevo iPhone SE

Esta es la tercera generación de iPhone SE que sale a la venta, tras la primera del año 2016 y la última que fue lanzada en pleno confinamiento, en abril de 2020. Se trata de un dispositivo que sigue la misma tónica de sus predecesores, un teléfono de perfil bajo, pero que tiene muchísimo éxito características que lo hacen una opción más que recomendable. Hay algún periodista especializado que califica al iPhone SE como el iPhone de las personas a las que no le gustan los iPhone nuevos.

En parte no le falta razón, porque tiene elementos del iPhone 8, como es el chasis y el cuerpo, el tamaño de la pantalla, que es de 4,7 pulgadas, el Touch ID, que ya ha desaparecido de los iPhone punteros, o una sola cámara en la parte trasera. Probablemente este sea el punto que menos agrada, si bien sigue siendo una fórmula de éxito en estos modelos y en el añorado iPhone Xr de 2018.

En todo caso, no conviene llevarse a engaño, hay usuarios que no necesitan hacer un uso muy intensivo de la cámara y aunque todavía no hemos probado el dispositivo, sabemos que se trata de una cámara muy capaz, que tiene mucho que ofrecer y que probablemente hará muy buenas fotografías.

Lo que incorpora de nuevo el iPhone SE

Los puntos fuertes de este dispositivo son la incorporación del chip A 15 Bionic, que es el mismo que tiene el iPhone 13. Es decir, si el aspecto exterior del dispositivo es prácticamente similar a sus antecesores, por dentro tenemos un cerebro que es una auténtica bestia. Además, este dispositivo cuenta con conectividad 5G, un buen avance que permitirá disfrutar de las redes más rápidas a buena velocidad. En todo caso, el modelo que ha montado Apple para este teléfono no es de ultimísima generación, por lo que podrás conectarte a la redes 5G cuyos canales no sean los más veloces, pero podrá nadar la diferencia con respecto al 4G.

Tal y como hemos comentado, la pantalla adopta un tamaño intermedio de 4,7 pulgadas, ideal para quienes deseen manejar el teléfono con una mano y no necesitan más puntos desde el fabricante asegura que se trata de un iPhone muy resistente, pero es algo que dice siempre que saca un dispositivo nuevo. Nuestro consejo siempre pasa porque le pongas una buena funda y un protector de pantalla, una caída de mala manera puede dar con tus ilusiones al traste. El precio de la reparación de la pantalla en el servicio técnico oficial es bastante elevado para cualquier modelo.

Sigue apostando por la identificación biométrica de huella dactilar, en forma de botón de inicio en la parte inferior de la pantalla. No se ha decidido a integrarlo dentro de la misma, cosa que probablemente aumentaría el precio. El Touch ID , que se incorporó en el iPhone 5S del año 2013, es el favorito de gran parte de los usuarios, dada su fiabilidad y buenas sensaciones.

La cámara es de 12 mpx con apertura f/1.8 y con Smart HDR y fotografía computacional las fotografías resultados, pudiendo incluso desenfocar el fondo. Dará más que de sobra para los usuarios que lo vayan buscando una cámara de ultimísima generación, ya sabemos que Apple hace siempre un gran trabajo a la hora de proporcionar experiencias fotográficas.

Por parte de Apple se asegura que el rendimiento de la batería ha mejorado muchísimo, proporcionando hasta dos horas más de reproducción de vídeos que en el iPhone SE de segunda generación. Cuenta con carga rápida que te permitirá pasar de 0 al 50% solo media hora si utilizas un cargador de 20 W.

Por lo demás, este modelo ha obtenido la calificación IP67 según la norma IEC 60529 (resistente al agua hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos).

Está disponible en tres colores, blanco estrella, negro medianoche y rojo, el conocido como Product (RED), parte de los beneficios de las ventas realizadas en este color se destinan a la investigación contra el virus del COVID-19. Hay tres capacidades de almacenamiento, 64 ,128 y 256 GB y los precios son 529, 579 y 699 € respectivamente.

Este iPhone estará disponible para reservar desde este próximo viernes 11 de marzo a las 2:00 de la tarde, entregando son las primeras unidades el viernes 18. El iPhone SE probablemente sea un éxito de ventas dadas sus características y su precio bastante comedido. Una buena propuesta para quienes deseen tener un iPhone sin tener que gastar un auténtico dineral.