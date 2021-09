La aplicación Instagram sigue siendo la gran codiciada para los adolescentes junto con TikTok. Propiedad de Facebook desde hace algunos años, se ha convertido en un escaparate magnífico para poder exponerse, ya que la fuerza plástica de esta red proviene de las fotografías de los usuarios. Los directivos de la compañía no han tenido más remedio que pausar el lanzamiento de una aplicación de Instagram para niños ya que no terminan de ver claro cómo pueden realizarla y contentar a todos. La redes sociales en manos inexpertas se pueden convertir en una auténtica bomba.

Instagram para niños, un proyecto en pausa

El directivo de Instagram Adam Mosseri ha manifestado hoy en Twitter su preocupación por el desarrollo de la aplicación. La compañía matriz, Facebook, no termina de encontrar la manera de conjugar el desarrollo de una idea que puede ser bastante interesante, pero que sin embargo entraña siempre cierto grado de peligro. Actualmente, la edad mínima de registro en Instagram es de 13 años, pero es algo que puede ser fácilmente burlado si se descarga la aplicación en un teléfono y se falsea la edad. De momento la redes sociales no piden ningún tipo de documentación para poder registrarse, por lo que es muy habitual que gran parte de sus miembros no tengan todavía la edad legal de uso.

En un hilo elaborado en Twitter por el propio directivo, y el cual es bastante claro, manifiesta que existe la necesidad de consensuar el desarrollo de esta aplicación junto con una comunidad más amplia, que debe incluir a padres y educadores. De momento no existe un mecanismo legal para impedir que un menor de edad pueda ser miembro de una red social.

Por eso, considera que este tipo de pausa es necesaria antes de lanzar una aplicación de Instagram para niños que no termine de estar pulida ni definida. Los casos de acoso a través de la redes sociales son una realidad, y desean conseguir un producto que sea apto para ese tipo de público y jamás les comprometa.

El uso de las redes sociales por parte de menores de edad no deja de ser un inconveniente. Gran parte de este problema proviene de la falta de educación digital, y en que los padres son, en ocasiones, menos capacitados digitalmente que sus propios hijos. Legislar y educar son las bases para conseguir que el uso de una red social por parte de menores no acarree problemas de ningún tipo.