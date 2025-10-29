El HUAWEI Pura 80 Series llega a España con cámara de 1” y diseño de lujo

El HUAWEI Pura 80 Series ya es oficial en España y llega con dos modelos, Pura 80 Pro y Pura 80 Ultra, pensados para quienes anteponen la fotografía móvil y un acabado de lujo. La marca eleva el listón del anterior Pura 70 Ultra con sensores de mayor tamaño, mejor rendimiento en baja luz y nuevas tecnologías para escenas de alto contraste, con el objetivo de ofrecer imágenes y vídeos más nítidos y realistas desde el bolsillo.

Cámaras y vídeo en otro nivel

El HUAWEI Pura 80 Pro integra una cámara Ultra Lighting con sensor de 1 pulgada que aprovecha mejor la luz para fotos con más detalle incluso de noche. Le acompaña una cámara Ultra Chroma que mantiene la fidelidad del color cuando baja la iluminación, de modo que las escenas conservan matices y naturalidad. Por su parte, el HUAWEI Pura 80 Ultra estrena una cámara dual con teleobjetivo conmutable que alterna dos focales, 3,7x y 10x, combinadas con un sensor de gran tamaño.

Este planteamiento permite pasar de retratos con efecto cinematográfico a primeros planos muy nítidos, destacando cada detalle con profundidad marcada. La nueva generación de XMAGE se suma con algoritmos que afinan nitidez y color incluso con zoom elevado o poca luz, y el conjunto brilla en conciertos y eventos gracias a la grabación 4K de alto detalle a larga distancia.

Diseño con carácter propio

La serie refuerza su identidad visual con un módulo inspirado en los rayos de sol de la alta joyería y la relojería, que genera profundidad y un juego elegante de luces y sombras. En el Pura 80 Ultra, la lente aparece enmarcada por un anillo dorado que dibuja un símbolo orientado hacia delante, detalle que se convierte en el foco visual del dispositivo y en declaración de intenciones de la marca. El Pura 80 Pro llega, además, en un llamativo color Glazed Red junto a Glazed White y Glazed Black, mientras que el Ultra se ofrece en Prestige Gold y Golden Black.

IA para el día a día

Ambos modelos incorporan un nuevo botón inteligente con IA que el usuario puede configurar para acceder con un toque a funciones como la cámara, la linterna o la lente con IA. El sistema aprende los hábitos y ejecuta la acción asignada de forma instantánea, con lector de huella integrado para sumar seguridad y fluidez. En llamadas, la cancelación de ruido asistida por IA actúa tanto en la entrada como en la salida de voz, aislando al usuario y suprimiendo el ruido ambiente para conversaciones nítidas incluso en entornos complicados.

Autonomía y carga rápida

La autonomía corre a cargo de una batería de 5.170 mAh en ambos modelos, con carga rápida de 100 W por cable y 80 W inalámbrica, para recuperar energía en muy poco tiempo se use o no se use cable. El cargador inalámbrico SuperCharge de 80 W se vende por separado. Para aguantar el trote diario, el Pura 80 Ultra monta Kunlun Glass de segunda generación con Crystal Armor, un cristal nano-microcristalino propio de HUAWEI que mejora la resistencia a arañazos hasta 16 veces y aumenta la resistencia a caídas un 25 %.

Precio, disponibilidad y promociones en España

El HUAWEI Pura 80 Series está disponible desde hoy en la HUAWEI Store. El Pura 80 Pro sale por 1.099 euros en Glazed Red, Glazed White y Glazed Black; el Pura 80 Ultra, por 1.499 euros en Prestige Gold y Golden Black. Como incentivo de lanzamiento, del 29 de octubre al 25 de noviembre la compra de cualquier modelo incluye un HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm Black o 41 mm White), además de 12 meses de protección de pantalla y Battery Renew.

Entre hoy y el 31 de diciembre, el código APURA80LANZ descuenta 100 euros en la compra. La marca refuerza también su servicio posventa con la apertura del Centro de Servicio Autorizado HUAWEI – Tienda ANOVO Care Madrid en la calle Ponzano, 94, y ofrece hasta el 31 de diciembre de 2025 cinco servicios de asistencia premium gratuita: consultoría, limpieza, diagnóstico, actualización de software y recogida y entrega a domicilio.

