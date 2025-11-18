GEEKOM A6: el mini PC que aprovecha el caos del mercado para ser una de las mejores compras del Black Friday

El Black Friday de 2025 será especialmente convulso para el mercado del hardware. La escasez de chips NAND y DRAM ha provocado un encarecimiento notable de los SSD y la memoria RAM, dos de los componentes clave en cualquier ordenador. Que un mini PC como el GEEKOM A6 mantenga su precio ajustado y, además, añada un 20% de descuento con el código OKDRA620 lo coloca como una de las opciones más interesantes del momento. Este equipo, que ya destacó meses atrás por su buena relación calidad-precio, llega ahora en el momento perfecto para quienes buscan renovar su sobremesa sin sufrir la subida general del mercado.

Así es el GEEKOM A6

Si hay algo que define al GEEKOM A6 es su equilibrio entre rendimiento, diseño compacto y refrigeración avanzada. Su procesador AMD Ryzen 7 6800H, acompañado de la GPU integrada Radeon 680M, permite que un chasis de apenas 4,4 pulgadas albergue potencia suficiente para trabajar, editar vídeo, programar, producir música o jugar a títulos ligeros y medianos con total fluidez. Y lo hace sin estridencias, la tecnología IceBlast Cooling mantiene el sistema frío y silencioso incluso en tareas exigentes, algo que no siempre se consigue en la categoría de mini PCs.

Además de la subida de precios en RAM y SSD, otra tendencia que marca este año es la búsqueda de equipos versátiles que puedan funcionar tanto en casa como en la oficina o en entornos creativos. Aquí el GEEKOM A6 encaja muy bien. Sus 32 GB de memoria DDR5 a 4800 MT/s facilitan el multitarea intensivo, mientras que el SSD PCIe 4.0 de 1 TB ofrece una velocidad de respuesta instantánea en aplicaciones pesadas y espacio de sobra para fotos, bibliotecas de vídeo o proyectos profesionales. En un momento en el que ampliar el almacenamiento cuesta más que hace solo unos meses, tener esta configuración de serie marca la diferencia.

El equipo también destaca en conectividad, con dos HDMI y dos USB4 que permiten usar hasta cuatro monitores 4K, algo útil si trabajas con herramientas de edición, desarrollo o análisis de datos. Su puerto Ethernet de 2.5 Gb y el WiFi 6E consiguen que el rendimiento en red esté a la altura de las exigencias actuales, desde videollamadas en alta calidad hasta streaming 8K o partidas online sin retrasos.

Diseñado para durar lo que haga falta

Otro punto que refuerza su atractivo en esta campaña es su fiabilidad. Antes de llegar al mercado, el GEEKOM A6 pasa por más de 300 horas de pruebas de estabilidad, resistencia a temperaturas extremas y test de puertos con miles de ciclos de uso. Esto, unido a su garantía de tres años, lo convierte en una opción segura para quienes buscan un equipo duradero y estable.

En un Black Friday marcado por precios inestables y una competencia feroz, este mini PC aterriza con una propuesta clara, ofrecer la potencia de un ordenador de sobremesa en un formato muy reducido, manteniendo su coste por debajo de lo que marcan las tendencias del mercado. Con el código OKDRA620, aplicable tanto en Amazon como en la tienda oficial, la relación calidad-precio mejora incluso más.

Si a esto sumamos su diseño premium en aluminio, su compatibilidad con Windows 11 Pro y Linux, su ampliación hasta 64 GB y su capacidad para rendir tanto en ocio como en productividad profesional, el GEEKOM A6 se perfila como una compra especialmente inteligente en este Black Friday. Y, sobre todo, como un equipo preparado para aguantar varios años de uso sin quedarse corto, algo que cada vez cuesta más encontrar en el mercado actual.