Quienes nos movemos entre cachibaches tecnológicos siempre estamos echando un vistazo a aquellos que están bien de precio y cuya valoración es siempre positiva. Por eso, os dejamos con una selección de accesorios interesantes que nos ofrece el fabricante UGREEN, que cuentan con un descuento sobre su precio y que dan un resultado excelente. No pierdas de talle de esta selección de gadgets baratos en Amazon que hemos elaborado para ti. Ideales para teletrabajar o para ampliar tus posibilidades de ocio.

Los gadgets baratos que tienen un descuento añadido

Cargador GAN USB C 65 W

Ya hemos hablado en alguna ocasión que los cargadores de nitruro de galio son los de última generación, ya que disipan el calor como ninguno. Por eso este es uno que debes tener en cuenta, no solo por su eficiencia, sino porque con el código 9P3UGIXZ obtienes un descuento especial. Sus 3 salidas, una USB-A y 2 USB-C ofrecen una carga constante y de buen rendimiento.

Cable USB Tipo C a Lightning

El problema principal de no utilizar los cables de la marca es que algunos de ellos no dan buen resultado. Estos están certificados por Apple, de tal manera que no vas a tener ningún problema. Disponibles en 1 y 2 metros de longitud, tienen ahora un descuento del 15% en Amazon. Carga tu iPhone o iPad por mucho menos.

Soporte Tablet Mesa

¿Imaginas tener un soporte para tu tablet para seguir una receta de cocina o teletrabajar de forma cómoda? Fabricado en aluminio y con una estabilidad alta, es un buen compañero para todas tus necesidades. Con el código 3NZM7XB4 se te aplica un 15% de descuento.

Hub USB C, Adaptador USB C Hub a 4K 60Hz HDMI

Contar co un HUB nos permite ampliar las posibilidades de nuestro equipo. Este en concreto ofrece entradas RJ-45, micro SD, SD, 2 USB-A, entrada hembra USB-C y HDMI. Como conexión macho, USB-C, la habitual en la mayor parte de ordenadoras desde hace un tiempo. Con el código 659OR4DV se te queda muy bien de precio.

Cable Ethernet Cat 8

¿Has probado las posibilidades de conectarte a internet por cable en vez de por Wi-Fi? Si tienes el router próximo es una posibilidad más a tener en cuenta, porque vas a obtener la mejor velocidad que ofrece. este cable está elaborado con materiales de excelente calidad, y ofrece una transferencia de datos de CAT8 admite la velocidad de transmisión de datos de 40Gbps y un ancho de banda de hasta 2000 MHz. Gracias al código de descuento 845Z8N8R te llevas un 5% adicional.

Como puedes ver, estos gadgets baratos que nos ofrece UGREEN en Amazon son una buena propuesta para equiparte.