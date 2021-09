Vivimos en una sociedad donde hoy todo tiene que ser inteligente: la pulsera, el reloj, el móvil… Y, a eso, tampoco se escapa la casa, que se ha plagado de nuevos gadgets. Así, el término vivienda inteligente se ha convertido en uno de los más utilizados en los últimos años.

Dotar a tu hogar de esa inteligencia no es tan complicado como se pensaba que sería hace unos años. Y es que es evidente que la tecnología cada día es más accesible y más sencilla, gracias a que los fabricantes buscan que eso sea así. No obstante, les queda camino por recorrer, puesto que todavía no está al alcance de todos los bolsillos modernizar la casa. Os dejamos tres gadgets con los que dotar de inteligencia vuestro hogar.

Los gadgets imprescindibles para tu hogar

Amazon Eco Show 10

La primera recomendación que os hacemos es Amazon Echo. Se trata de un sistema que trabaja como un asistente personal y lo que es su funcionamiento es muy similar al otros dispositivos Además hay que destacar estas otras señas de identidad:

Este gadget se controla por voz y es capaz de recibir órdenes a través de una palabra clave.

Está dotado con navegación por Internet. De esta manera, lo que hace es facilitar desde información sobre el tiempo hasta la hora.

Además, al ser un producto de Amazon , tiene la particularidad de que ofrece la posibilidad de que se puedan añadir productos a la lista de la compra que se tenga en esa mencionada página.

Su pantalla proporciona toda la información que necesitas, y puedes controlarla de manera táctil.

Bombillas Philips

El segundo gadget que se puede utilizar para hacer de la casa una vivienda inteligente es un dispositivo de iluminación. Los holandeses de Philips saben aplicar la tecnología a sus productos.. Es un sistema inalámbrico de bombillas y luces que se controlan desde el móvil. Todo eso sin olvidar esta otra serie importante de características que posee:

Tiene la capacidad para emitir una gran variedad de tonos de colores.

No hay que olvidarse tampoco que es capaz de interactuar con una multitud de aplicaciones, exactamente más de doscientas, por lo que se puede jugar con la iluminación y conectarla al despertador, a las redes sociales…

Puedes programarlas para que se enciendan y apaguen a unas horas concretas, o automáticamente al anochecer y amanecer.

Cerradura Goji

La tercera recomendación que tenemos que dar para poder alcanzar el propósito de conseguir una vivienda inteligente es el gadget que responde al nombre de Goji. Es una cerradura inteligente que hará que no se tengan que volver a utilizar las llaves, puesto que las cerraduras se abren de manera sencilla y directa desde el propio smartphone. Esa es su principal propiedad y seña de identidad, pero no podemos pasar por alto otras significativas como estas:

Se trata de una gran innovación en lo que a automatización del hogar se refiere.

Tiene la singularidad de que incluso es capaz de dar la bienvenida al propietario. Un nuevo concepto de cerradura.

Procede a avisar al propietario de la vivienda respecto a las visitas que se han presentado en el hogar cuando no estaba.

Y estos son solo tres de los artículos con los que puedes comenzar a montar tu casa inteligente. A decir verdad, facilita mucho algunas tareas que antes eran consideradas más rutinarias. Los gadgets que no pueden faltar en tu hogar son estos 3.