Éstas son las 3 estafas más frecuentes en Bizum: evitarlas es más fácil de lo que crees

Cada vez hay más estafas en Bizum. Los ciberdelincuentes están a la orden del día. Los estafadores se aprovechan de la relajación de algunos usuarios y de sus despistes, así como de su falta de conocimiento de algunos timos. La popularidad de Bizum ha hecho que sea un lugar atractivo para emplear sus técnicas.

Bizum es una plataforma de pago segura. Los fraudes no se deben a fallos de seguridad en este método de pago. Los estafadores persuaden a los clientes para sacarles información personal y datos bancarios. Estas son algunas de las estafas más comunes.

1. Los premios falsos que nunca solicitaste

Esta estafa online consiste en enviar un SMS anunciando que has ganado un premio y que debes pinchar en un enlace. En éste te suelen pedir algún dato personal como suele ser el número de cuenta bancaria.

Estos falsos premios suelen provienen de sorteos en los que nunca has participado. Para evitar estos timos, no cliques en los enlaces sospechosos y no des tus datos personales.

2. ‘Phishing’, una estafa común en Bizum

Los ciberdelincuentes duplican una página web de manera casi idéntica a la original y se la envían a la víctima. En estos casos, primero suelen enviar un mensaje por SMS o correo electrónico avisando de una actividad sospechosa en la cuenta bancaria.

En la página falsificada la víctima introduce su usuario y contraseña. Estas personas piensan que están entrando en su banco, pero estos datos llegan a un hacker que se hará con su cuenta. Es importante no acceder a páginas que no sean oficiales ni llamar a teléfonos que no sean los que te ofrecen la web corporativa.

3. ‘Vishing’

Los estafadores se hacen pasar por funcionarios de la Seguridad Social. A sus víctimas les dice que les llegará un ingreso a través de Bizum. En este timo se requiere del uso de esta vía de pago porque el ciberdelincuente envía una notificación a través de ella. El remitente puede llegar a aparecer como la TGSS para dar más credibilidad.

El fraude comienza cuando la solicitud que se recibe no es para recibir dinero. Los estafadores envían una petición de cobro. Si no te das cuenta y aceptas, te quitarán el dinero solicitado.

Debes sospechar si te piden el número de cuenta porque ni tu banco ni Bizum lo van a hacer. Además, no te fíes de que organismos como Seguridad Social o Hacienda te pidan datos personales. Si las gestiones te llevan a un enlace no hagas nada hasta que compruebes que la URL es verdadera.

Otras estafas comunes en la plataforma son la estafa del falso comprador y la estafa del falso vendedor. Estas personas te piden el número para hacerte un Bizum pero en vez de enviártelo te solicitan dinero.

Cómo puedes evitar las estafas en Bizum

Este método de pago te ofrece algunos consejos para evitar los timos en Internet. Estos son algunos de ellos:

Lee bien las notificaciones de Bizum y comprueba si te están enviando dinero o solicitando un pago.

No proporciones datos personales.

Evita comprar en páginas desconocidas. Busca información y reseñas fiables antes de hacerlo.

Comprueba que las páginas que visitas empiezan por https. Esto significa que la web cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para cifrar los datos de navegación.

No te fíes de las ofertas excesivas.

No hagas clic en enlaces externos sin mirar si la URL es fiable.

Entra a las tiendas online directamente desde el buscador para evitar pinchar en enlaces externos maliciosos.

Revisa la descripción y nombre de los productos con detenimiento para comprobar que es original.

Las estafas en Bizum siguen en aumento. Conocer estos timos comunes y las recomendaciones de Bizum para evitarlas te puede ahorrar disgustos. Si has sufrido una estafa deberás poner una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Agencia de Protección de Datos. También deberías contactar con tu banco si has proporcionado datos bancarios para que se tomen las medidas de seguridad que crean oportunas.