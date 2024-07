No paran ni un domingo: la estafa que entra por llamada y acaba en WhatsApp

Ayer domingo tenía planificado un día bastante tranquilo, la agenda de los Juegos Olímpicos y la carrera en el circuito de Spa en Bélgica eran motivos suficientes para estar en casa disfrutando de este tipo de eventos. Sin embargo, un par de llamadas en el hueco de la mañana me hizo desconfiar bastante, porque son claramente unas estafas en las que se combina tanto la llamada telefónica como WhatsApp. Te comento de qué se trata para que no caigas.

Te llaman y luego rematan la estafa por WhatsApp

Es muy extraño que recibiera dos llamadas en un domingo, como sabrás en festivos, no puedes recibir comunicaciones comerciales y por esa razón, me decidí a responder. En la primera de ellas saltó automáticamente una grabación de voz en la cual se me indicaba que agregase ese número a WhatsApp, que tenía algo que contarme. Automáticamente, la comunicación colgó. Pero pasado son unos minutos y desde otro número, se repitió el mismo patrón, una voz femenina desde un contestador me pedía que la agregase por WhatsApp, ya que había algo que debía conocer.

Obviamente, lo único que pude hacer fue bloquear ambos números y, por supuesto, evitar la tentación de agregar esos números al WhatsApp para ver de qué se trataba. Pero me ha ocurrido a mí, alguien que está más o menos al tanto de todas las estafas que ocurren en el plano tecnológico. Pienso en mi madre, una mujer con 83 años, que aunque se desempeña muy bien con la tecnología, puede ser el tipo de víctima ideal en este tipo de timos.

Desconozco qué hubiera ocurrido si hubiese agregado a esos números a WhatsApp. Probablemente me hubiesen tratado de embaucar con alguna oferta de trabajo falsa, con ser algún familiar en apuros en un país extranjero, o bien, podría tratarse de una supuesta hija a la cual le han robado el móvil y me pide que le envíe por Bizum una cantidad económica alta. Tampoco hay que olvidar que incluso WhatsApp hubiera sido el medio para realizar una videollamada y solicitarme que hubiese tecleado algunos códigos, todo con el objetivo de robar la información del dispositivo. Es una estafa por WhatsApp muy habitual.

Así que, si durante estos días recibes una llamada de estas características, ya sabes lo que debes hacer, bloquear automáticamente esos números y desconfiar de otras llamadas similares que pueda recibir. Estos indeseables no descansan y lo intentan desde miles de números diferentes. Quizás de cada 1000 personas a las que llaman, 10 sean sus víctimas finales y a las que consiguen engañar. Un negocio redondo, y que en gran parte se ve motivado por los continuos robos de información que diferentes bases de datos han venido sufriendo durante estos últimos meses.

Así que, esta novedad de estafa que empieza por llamada y finaliza en WhatsApp es una de las novedades de esta temporada estival 2024. La cautela siempre debe ser nuestra principal aliada y por esa razón, verifica siempre la información que te vayan haciendo llegar y, por supuesto, no le mandes dinero a nadie que te lo solicite por cualquiera de estos medios.