Estas son las 5 tareas para las que más empleo ChatGPT

La llegada de las herramientas de Inteligencia Artificial ha supuesto un auténtico revulsivo a la hora de enfrentarnos a la información. En mi día a día, utilizo ChatGPT en algunas tareas, con lo que consigo ahorrar mucho tiempo y ser algo más productivo. Estas son las cinco en las que ChatGPT se ha convertido en una aliada especial.

5 tareas en las que ChatGPT me ayuda

Al trabajar con palabras, es evidente que la corrección ortográfica y gramatical es una de las tareas que suelo encomendar a ChatGPT. Por supuesto, siempre hago un repaso final porque entiendo que no deja de ser un lenguaje artificial y puede haber algún error derivado del contexto. Pero cuando pegas un texto y le pides con un buen prompt que corrija los fallos gramaticales y ortográficos, estás ahorrando bastante tiempo.

Igualmente, la traducción de algún texto también es una tarea que realiza perfectamente. Aunque el inglés nunca suele ser un problema, hay textos que da pereza tener que leer en esa lengua. Además, la ventaja de poder abordar cualquier idioma que no controlo es otra de las posibilidades. Simplemente debes despegar tu texto en ese idioma y pedirle que lo traduzca. También, le puede solicitar que haga un resumen en unas pocas líneas y los resultados siempre son muy satisfactorios.

La elaboración de tablas es otra de las tareas en las que ChatGPT destaca. Así no tengo que utilizar ninguna hoja de cálculo o Excel, ya que simplemente debes indicar lo que deseas en cada fila y en cada columna. Pero esta herramienta va mucho más allá, incluso le puedes solicitar que te genere el código HTML para pegarlo en WordPress. Una función fantástica, que hace que ahorre muchísimo tiempo.

Hay ocasiones en las que me enfrenta a grandes volúmenes de texto que debo analizar. Ya sea por falta de tiempo o por otras cuestiones, ChatGPT me ayuda muchísimo a la hora de resumir la información interesante. Puedes pegar el texto que desees y solicitarle que te lo resuma en las líneas que quieras. Es más, le puedes pedir que adapte ese resumen a una característica en concreto, por ejemplo, que te lo explique como si fueses una persona mayor que no conoce sobre esa temática en concreto.

Finalmente, puede elaborar un texto por ti mismo y pedirle a ChatGPT que se encargue de la tarea de adaptar el tono al público objetivo que desees. Por ejemplo, has creado un texto que es un discurso para despedir a un compañero de trabajo, por lo que le puedes pedir a esta herramienta que tenga en cuenta algunas circunstancias concretas. También, puedes elaborar un texto en un tono totalmente neutro y pedirle que lo adapte a un formato específico, más profesional o técnico.

Todas estas tareas que empleo en ChatGPT son una buena prueba de cómo la inteligencia artificial puede ponerse a nuestro servicio para ayudarnos en todo lo que deseamos. No cabe duda de que bien empleado, este tipo de lenguaje es una ayuda inestimable que debes tener a tu lado.