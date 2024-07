Los gadgets imprescindibles que me están acompañando este verano

El verano es momento para viajes, encuentros con amigos y aventuras. En lo que llevamos de temporada estival de 2024 quiero compartir contigo cuáles son aquellos gadgets a los que mayor utilidad estoy sacando. Todos ellos puedes adquirirlos en Amazon y a buen seguro van a proporcionarte una ayuda inestimable en gran cantidad de situaciones.

Mi top 4 de gadgets de verano

Durante esta temporada estoy utilizando de manera intensiva estos dispositivos que reseño a continuación.

Batería externa UGREEN Nexode 20000mAh y 130 w

Es uno de los últimos lanzamientos de esta firma asiática. Una capacidad de 20.000 mA y una potencia de 130 W son más que suficientes para que puedas cargar cualquier dispositivo móvil o tu ordenador. En mi caso, suelo moverme con el MacBook Pro a cuestas y no tiene ningún tipo de inconveniente para llenarlo de energía en un tiempo récord. Cuenta con dos salidas USB C y una USB, su peso es bastante comedido y lo mejor de todo es que dispone de carga rápida. Sin lugar, a duda, se trata de uno de los imprescindibles en mis excursiones veraniegas. Tiene un precio de 99,99 €, pero puedes aplicar un interesante descuento del 30 % al finalizar tu compra.

Kobo Libra Colour eReader

Sin lugar a duda, uno de los libros electrónicos revelación de este año. No solamente porque incorpora tinta electrónica color, sino porque su diseño es un acierto, su peso muy ligero y además cuenta con resistencia al agua. Por eso, no tengo ningún problema a la hora de leer en la playa o en la piscina. Cuenta con una capacidad de 32 GB, y la experiencia de lectura es fantástica. Uno de sus puntos fuertes es el diseño ergonómico, que lo hace muy cómodo de tener a la mano y además, es lector de audiolibros. Puedes leer un análisis más completo aquí. No se puede pedir más por 209 €.

SPC Ether 2 Sense

Desde que probado estos auriculares se han convertido en unos imprescindibles a la hora de salir a dar un paseo. Cuenta con una tecnología de sonido envolvente que permite que escuches perfectamente cualquier contenido sin necesidad de bloquear por completo el canal auditivo. Ligeros, muy cómodos de usar y con una duración de batería próxima a las 30 horas. No te pierdas el análisis completo que realicé recientemente. Tienen un precio de 69,90 € euros.

Estación de energía EcoFlow River 2

Hay situaciones en las que una simple batería externa no es suficiente. Esta estación de energía ofrece una potencia de 600 W, y puedes utilizar cinco dispositivos de manera simultánea sin riesgo a provocar una sobrecarga. Puedes cargarla tanto en casa como en la toma de mechero de tu vehículo, o bien, con paneles solares que debes comprar aparte. Es muy ligera, tiene un precio de 229 € y soluciona tus necesidades de energía cuando realizas cualquier excursión, vas a pasar la noche contemplando las estrellas o cuentas con una caravana y deseas asegurarte que cualquier dispositivo va a funcionar correctamente.

Todos estos gadgets de verano son los que me acompañan en esta temporada y están haciendo de esta época del año algo mucho más sencillo.