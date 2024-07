SPC ETHER 2 SENSE, los auriculares que no se notan y que dan la nota

Por mis manos, o mejor dicho, por mis oídos, pasan bastantes auriculares de todo tipo, de diadema o in ear como el caso que nos ocupa. La firma vitoriana SPC ha puesto en óbito unos auriculares diferentes por muchos aspectos, hablo de los SPC ETHER 2 SENSE. Tras una semana de intensas pruebas, esto es lo que puedo decir de ellos, y no es precisamente poco.

SPC ETHER 2 SENSE: qué gran trabajo

SPC puede que te resulte una marca no demasiado conocida, sin embargo, está acompañándonos en la electrónica de consumo desde hace más de tres décadas. Objetos muy comunes como el famoso y mítico teléfono fijo Domo han salido de sus mesas de diseño. SPC ha apostado de manera notable por los productos que nos hacen más cómoda la vida doméstica, con un compromiso fuerte por la calidad y sobre todo, con un precio que los pone al alcance cualquiera.

Los auriculares SPC ETHER 2 SENSE son una propuesta valiente, ya que non solo unos auriculares que cumplen un cometido como el de escuchar música o podcasts, sino algo más. Bajo un diseño que en un principio puede parecer familiar, encontramos auriculares deportivos con esa forma de enganche a la oreja, aquí hay algo más. La razón reside en que los altavoces de los auriculares no tapan el canal auditivo. De hecho, las primeras veces que te los colocas puedes tener la impresión de que hay algo que estás haciendo mal. Acostumbrados a tener los oídos taponados con los auriculares, aquí quedan libres, pero no nos perdemos nada.

Antes de entrar en detalles sobre la calidad sonoras, es necesario reseñar que los auriculares vienen en una elegante caja en forma de óvalo con el cargador USB-C a un costado. El dispositivo ofrece 8 horas de escucha ininterrumpida, que pueden llegara. 30 horas si hacemos varias cargas con el estuche. Emparejarlos es muy sencillo, basta hacer una pulsación en un botón que encontramos en el interior de la caja para hacerlo, este paso solo hay que realizarlo la primera vez.

Un aspecto muy interesante es que estos auriculares pueden emparejarse a dos dispositivos a la vez, con ello, podemos estar atendiendo una llamada telefónica en un dispositivo y seguir escuchando música en el ordenador en cuanto finaliza. En todos los escenarios testados, la transición ha sido impecable.

Cómo se escuchan los SPC ETHER 2 SENSE

La calidad de audio es sorprendente, esto se debe a los altavoces fabricados en neodimio, que produce que la potencia magnética sea 10 veces superior a lo que ofrecen otros altavoces, de manera que la presión y salida acústica es más alta. Y, a decir verdad, es algo que se nota en el momento que te los colocas y das al Play. Los auriculares abarcan las frecuencias audibles para los humanos, desde 250 a los 20000 Hz.

Las tres salidas de audio ofrecen una respuesta envolvente que además se ve amplificada por la propia anatomía de la oreja. Es sorprendente cómo estos auriculares proporcionan la calidad de audio mayor a lo que en un principio de podría espera, mientras te permiten estar alerta a otras tareas. Por ejemplo, mientras estoy escribiendo esta líneas me encuentro solo y la sensación es similar a la de otros auriculares totalmente in ear. Sin embargo, tengo la tranquilidad de que si alguien llama al timbre lo voy a oír sin problema.

Algo similar me ha pasado en la calle, puedes mantener una conversación con alguien sin necesidad de quitártelos, es más, si la escucha de tu contenido es a un nivel bajo, no es necesario ni pausarla. Fantástico cuando pasas por la línea de cajas del supermercado y no deseas quedar como un maleducado.

Los SPC ETHER 2 SENSE cuentan además con los habituales toques con los que puedes pausar la reproducción o saltar una canción. En cuanto a las llamadas telefónicas, tanto la recepción como el hecho de que se te oiga, se realiza sin inconvenientes. Esto se debe a que cuentan con tecnología ENC de cancelación, lo que permite que aunque las condiciones ambientales sean severas, se te oiga y oigas muy bien.

Mi veredicto, ¡vaya sorpresa!

Los SPC ETHER 2 SENSE son unos fantásticos auriculares que nos proponen algo tan simple como tener la mejor reproducción sin perder detalle de lo que ocurre fuera. La calidad de audio es muy buena, la potencia, justo la que necesitas, te acostumbras rápidamente a usarlos y sobre todo, son increíblemente cómodos. Solo 6,3 gramos cada uno y que reposan íntegramente sobre la oreja. Además, ideales para practicar deporte, porque una vez colocados no se mueven en absoluto.

Una consideración, aunque estos auriculares no taponan el canal auditivo, es necesario reseñar que no podrás utilizarlos para montar en bici, patinete o conducir. El hecho de que se trate de unos auriculares especiales no es impedimento para que puedas ser sancionado con 200 euros de multa según se recoge en el Real Decreto 1428/2003 de 23 de diciembre. Lo de menos es la multa, sino tener un grave accidente, a la conducción de cualquier vehículo siempre prestaremos la máxima atención.

Los SPC ETHER 2 SENSE tienen un precio 59,90 € en la página web del fabricante y están disponibles en color negro y blanco. A decir verdad, considero que se trata del coste totalmente justo para todo lo que ofrece, que no es precisamente poco.