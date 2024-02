SPC se lanza a cerrar la brecha digital de las personas mayores con una innovadora aplicación

En nuestro mundo la tecnología avanza a pasos agigantados, el acceso y la comprensión de estas herramientas se convierte en un reto difícil de superar, especialmente para las personas mayores. Siendo partícipes de esta realidad, SPC, la reconocida compañía española especializada en electrónica de consumo, ha dado un paso al frente con el lanzamiento de un proyecto ambicioso que promete cambiar el panorama actual: una app diseñada para acercar la tecnología a las personas mayores, fomentando así un envejecimiento activo y saludable.

SPC CARE, la app para mayores

Esta iniciativa, presentada por la marca en el marco del MWC 2024 de Barcelona, que destaca por sus características únicas, se perfila como una propuesta pionera en España, con el potencial de marcar un antes y un después en la lucha contra la brecha digital. Con el compromiso de «cuidar de los que nos cuidaron», SPC no solo busca facilitar el acceso a la tecnología a este segmento de la población, sino también mejorar su calidad de vida, permitiéndoles disfrutar de las ventajas de la era digital.

La aplicación, cuyo lanzamiento está previsto para el último trimestre de 2024, promete ser una herramienta integral que abordará diversas facetas del día a día de las personas mayores, desde la salud hasta la comunicación o la actividad física, adaptándose a sus necesidades y preferencias. Con esta iniciativa, SPC refuerza su compromiso social y su apuesta por una sociedad inclusiva, donde la edad no sea un obstáculo para la inclusión digital. SPC CARE, que así se llamará la app, permite controlar desde un dispositivo remoto, un smartphone, ese teléfono no inteligente de de la persona mayor. Con ellos, se favorece que los adultos mayores no se sometan a una curva de aprendizaje ni cambie nada en sus vidas.

Este proyecto no solo tiene el potencial de transformar la vida de muchas personas, sino que también coloca a SPC en la vanguardia de la innovación social en el ámbito tecnológico, subrayando la importancia de diseñar soluciones accesibles para todos, sin importar su edad.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Irene Manterola, directora de Marketing de SPC, sobre SPC CARE y sus implicaciones en una sociedad tan envejecida como la española.

¿Cuál fue el principal motor detrás de la creación de esta aplicación?

El principal motor para nosotros siempre es nunca dejar de de lado, que tenemos que innovar incluso. O sea, que vivimos en un entorno en el que hay que innovar siempre y que esa innovación es extensible a cualquier segmento del mercado. Que parece muchas veces que si estamos hablando de cuestiones de tecnologías más básicas o de usuarios menos tecnológicos, puede que la la innovación no esté ahí. Pero no es verdad, la innovación forma de nuestro día a día y puede participar de todo, así que creo que ese inconformismo que tenemos, esa querencia de mantener nuestra posición de líderes y de ofrecer siempre un plus algo mejor es lo que nos ha llevado a desarrollar y a tener esta idea. Y además, es una idea que vamos a seguir enriqueciendo, porque entendemos qu el cielo es el límite y que realmente podemos ofrecer muchísimos servicios a través de ella.

¿Cuáles son las expectativas de SPC en términos del impacto que esta aplicación tendrá en la comunidad de personas mayores en España, y hay planes para expandir o evolucionar la iniciativa en el futuro?

Si no te dijera que estamos entusiasmados te engañaría, porque siempre digo que, aunque parece que estamos hablando de un nicho, no es un nicho, estamos hablando de un segmento poblacional enorme y al final son millones de usuarios en nuestro país que se pueden beneficiar de esta ayuda. Además, creemos que nos va a ayudar a seguir posicionándonos como la empresa de referencia, la marca de referencia con soluciones de telefonía móvil para personas mayores. Nuestros dispositivos ya son los líderes, los dispositivos por sí mismos ya son los que se llevan la bandera, pero es que además con este servicio extra va a hacer que el espacio lo copemos de una forma muy fácil. Nos va a ayudar también a hacer la transición al nuevo paradigma de comunicación 4G así que va a ser un motor muy importante en la transición de estos próximos años en mantener nuestra posición de liderazgo y por supuesto, nos va a ayudar a seguir lanzando la marca en otros mercados europeos. En Portugal somos líderes del segmento también, pero en Francia también estamos vendiendo dispositivos móviles para mayores y creemos que esto va a ser el empujón definitivo para que también en Francia la marca tenga un revulsivo y coja velocidad.

Este proyecto de la app para mayores SPC CARE no solo es una muestra de innovación tecnológica, sino también un ejemplo brillante de cómo la tecnología puede y debe diseñarse pensando en el bienestar de todos los miembros de nuestra sociedad, especialmente aquellos que podrían beneficiarse enormemente de su inclusión en el mundo digital.