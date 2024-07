Esta es la opción secreta para mejorar tu sonido en tu móvil Android

¿Has estado reproduciendo audios o escuchando música y has sentido que el sonido no es el mejor? Si tienes un teléfono Android no es necesario que compres un nuevo dispositivo o auriculares para mejorar este problema. La solución está en una opción secreta de tu móvil que aún desconoces.

Gracias a la activación de esta función, que es rápida y gratuita, podrás disfrutar de un sonido más nítido y con mayor definición. Este proceso se realiza a través de los ajustes de tu Android. Si seleccionas la opción de Audio HD conseguirás mejorar el audio notablemente. Te explicamos cómo puedes incrementar la calidad de los sonidos en Android sin necesidad de ser un experto en tecnología.

Cómo mejorar el sonido de tu móvil Android paso a paso

Los móviles Android han mejorado mucho el sonido en los últimos años. Estos dispositivos te ofrecen una opción para incrementar la calidad del audio desde sus propios ajustes. Siguiendo estas pequeñas instrucciones, la definición será mejor:

El primer paso que debes realizar para mejorar el sonido en tu dispositivo, es ir a los ajustes de tu móvil Android y pinchar en la opción de Información del teléfono. También puede aparecer como Información del dispositivo. Este apartado suele estar ubicado casi abajo del todo junto al nombre de tu teléfono. Una vez dentro, debes pulsar varias veces de forma continuada en el apartado Número de compilación. Cuando pulses varias veces seguidas, te aparecerá un mensaje diciéndote que has activado las opciones para desarrolladores. A continuación, debes volver a los ajustes de tu dispositivo móvil y clicar sobre la opción de Sistema. Ahora entra en el apartado Opciones para desarrolladores. Si no lo encuentras, puedes ayudarte con el buscador de los ajustes. En esta opción sólo tendrás que activar la opción de Audio HD.

Con estos cinco pasos sencillos lograrías mejorar de forma considerable el sonido de tu móvil Android. En definitiva, optimizar el sonido de tu dispositivo Android no tiene por qué ser complicado ni debe costarte el dinero.

Únicamente necesitas informarte sobre las diferentes opciones disponibles en la configuración de tu dispositivo y realizar algunos ajustes. Con estos pasos simples y completamente gratuitos, puedes activar este truco poco conocido que aumentará la calidad auditiva de tu móvil.

Además, también mejorará el audio de los auriculares que tengas conectados a tu teléfono. Bastaría con seguir este proceso y en pocos minutos obtendrías los resultados.