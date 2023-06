EcoFlow WAVE 2: la solución portátil de climatización que convence por todo esto

La firma estadounidense ha presentado recientemente la EcoFlow Wave 2, un dispositivo destinado a ser la solución adecuada de climatización en lugares pequeños. He tenido la oportunidad de probar este gadget tan interesante, y estas han sido mis conclusiones sobre un aparato que puede ser lo que andabas buscando si tienes una caravana, furgoneta camper, tienda de campaña o incuso, un barco. Este pequeño dispositivo esconde mucho más de lo que piensas.

WAVE 2: la compañía que se agradece

El dispositivo EcoFlow Wave 2 es un climatizador portátil pensado para quienes deseen tener la temperatura adecuada en el lugar que mejor les convenga. Las posibilidades son infinitas, y ahora, pensando en el caluroso verano que arranca mañana miércoles, es una opción a tener en cuenta.

La WAVE 2 consta de un cuerpo central que tiene la misión de transformar el aire que toma en frio, caliente o bien usar la función de ventilador. Puede funcionar conectado a la corriente eléctrica de diversas maneras. Por un lado, con el cable incorporado. También mediante una base que funciona como una batería y que se adquiere aparte. Pero puedes además proporcionarle corriente mediare panales solares, con lo que el gasto energético es cero, o aprovechar la toma de corriente de tu vehículo.

Pero vamos a lo que interesa, la WAVE 2 ha sido califica como «el mejor aparato de aire acondicionado portátil en el CES 2023»

según el medio especializado en tecnología MakeUseOf. Este video nos muestra cómo es el nuevo juguete de EcoFlow.

Siempre a tu aire

Este dispositivo cuenta con la ventaja necesita instalación, por lo que te lo puedes llevar a donde quieras. Eso sí, se trata de un aparato pesado, aunque no es para menos, ya que si tenemos la batería ensamblada se trata de un conjunto que alcanza un total de casi 22 kilos. Pero eso no debería ser tampoco ningún tipo de problema si lo prevés y para ayudarte dispones por un pequeño carrito de transporte. Al incorporar la función de aire acondicionado, dispone de un compresor que siempre es un mecanismo muy pesado.

Este dispositivo cuenta con la facilidad de uso por bandera, sobre todo si emplea la aplicación, que permite controlarla perfectamente desde el teléfono móvil. Pero por lo demás, su curso es muy intuitivo, ya que basta con conectar la WAVE 2 a la corriente y elegir cualquiera de las opciones de uso, aire acondicionado, aire caliente o ventilación.

Con los números en la mano, el dispositivo es capaz de disminuir 10 °C de 35 °C, en 10 m³, en 5 minutos con 5100 BTU de refrigeración y aumenta 10 °C de 20 °C, en 10 m³ en 5 minutos con 6100 BTU de calefacción bajo un rendimiento de funcionamiento óptimo.

En refrigeración, entrega una potencia nominal de 550 W/495 W dependiendo de la fuente de energía usada, siendo la potencia máxima de 820 W/700 W y proporcionando una capacidad de refrigeración de 1500 W/5100 BTU. En cuanto a calefacción, tenemos una potencia nominal de entrada de 600 W/540 W y una potencia de máxima de 820 W/700 W. La capacidad de calefacción es de 1800 W / 6100 BTU

La WAVE 2 emplea como gas refrigerante el R290, de origen natural y una de las opciones más limpias y respetuosas con el medio ambiente que existen para un aire acondicionado. Es un refrigerante más ecológico con un menor potencial de contribución al calentamiento global que los refrigerantes tradicionales y no emite ozono.

El panel central es extremadamente sencillo, ya que dispone del botón de arranque, el de elección de la climatización y de los botones correspondientes a seleccionar mayor o menos ventilación y temperatura. El dispositivo cuenta con un panel informativo, muy sencillo de entender, en el que tienes datos de la temperatura de salida del aire, la de la estancia, el nivel de funcionamiento del ventilador o el del modo en el que está trabajando. En la rejilla central de salida de aire se ha incorporado un sistema de colores muy acertado, azul intenso para el aire acondicionado, amarillo para el aire caliente y un azul muy tenue para la función de ventilación.

Todo el conjunto está muy bien equipado con las tomas correspondientes de aire. Es decir, si utilizas el dispositivo como ventilador, no deberás incorporar ningún tubo externo. Pero si lo empleas como aire acondicionado, deberás poner dos tubos, uno como toma de aire, y otra como salida del aire caliente. El fabricante ha pensado en esto e incorpora todos los tubos para colocarlos de manera pertinente. Para hacerlo todo bastante más profesional, se incluye un tablero de ventilación de ventana por el que saldrán ambos tubos cundo utilizamos la función de aire acondicionado. Cuando usas el dispositivo para calentar una habitación, solamente es necesario poner el tubo en la parte superior. Cabe decir que poner y quitar un tubo es un proceso extremadamente sencillo. Incluso puedes colocar el tubo con el adaptador en la rejilla principal de salida de aire para canalizarlo hacia donde desees.

Sabrás que cuando utilizas el dispositivo como el aire acondicionado, es inevitable generar agua de condensación. El aparato cuenta con una toma para poder realizar el drenaje, al cual conectas un tubo incluido y mediante la aplicación o el panel central, podrás realizar la descarga. Sin embargo, dispones de un sistema inteligente, gracias al cual es la máquina la que se va drenando de forma automática, por lo que evitas tener que hacerlo por ti mismo.

El dispositivo tiene varios modos para trabajar, pongo el modo sueño en el que el ruido se reduce a 44 dB, el modo Eco, para proporcionar el máximo rendimiento, o el modo Max, el que utilizamos cuando necesitamos refrigerar o calentar un espacio en el menor tiempo posible. Muy de agradecer que todo se puede realizar desde la aplicación móvil de una forma muy sencilla y que también cuenta pon temporizador para que la WAVE 2 se apague cuando desees.

La batería complementaria evita tener que utilizar el dispositivo conectado a la corriente, contando con una potencia de 1159 Wh. Es capaz de proporcionar hasta ocho horas de uso continuado en modo ECO, y logra encontrar el equilibrio entre el confort y el poco gasto energético. Además se ha incorporado la batería 4 luces LED que indican el nivel de carga. De remate, disponemos de dos entradas USB A y USB C para poder poner a cargar cualquier dispositivo que deseemos.

La batería dispone de protección IP65, que proporciona protección total contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos por gotas, vapor, salpicaduras y chorros de agua.

En cuanto a la carga, el tiempo mínimo que se puede cargar por completo es de 2 horas cuando está conectado a la corriente, 6 horas cuando está conectado a un cargador de coche de 24 V y 3 horas cuando está conectado a un panel solar.

Este dispositivo puede funcionar si la batería, conectándolo a la corriente eléctrica mediante cable. Si optas a la máxima versatilidad, la batería es un accesorio muy útil y que se conecta al dispositivo mediante una sólida unión que sencilla tanto de anclar como de desanclar. En la foto puede ver además la toma incorporada por si te decides a comprar los paneles solares.

Veredicto: la WAVE 2 interesa

He de decir que este dispositivo me ha sorprendido de manera muy grata. En primer lugar, porque se trata de un concepto revolucionario. Esta marca ya nos tiene acostumbrados a ofrecer soluciones energéticas para no perder confort en nuestros desplazamientos. Disponer de un aire acondicionado portátil, sin tener que optar a lo que ya estamos acostumbrados, es un lujo. Pienso en aquellas personas que realizan frecuentes salidas a la naturaleza en su coche o caravanas, o que cuenten con una tienda de campaña, y ya no tienen excusa para estar fresquitos en verano o más calientes en invierno.

La posibilidad de trabajar sin depender de una toma de corriente tradicional en forma de enchufe es su principal valor, y no digamos si ya dispones de los paneles solares que puedes comprar de forma adicional. Supone garantizarse el máximo grado de confort en tus excursiones o salidas.

Un acierto de este dispositivo es que se trata de un artículo muy intuitivo, si bien es interesante consultar el manual de instrucciones para poder realizar correctamente la colocación de los tubos, una vez que esto queda claro no necesitas más rodaje. Algo que se agradece muchísimo, porque la WAVE 2 ofrece muchísimas funciones diferentes.

Por supuesto, y como todos los dispositivos que fabrica la marca y que he tenido oportunidad de probar, la solidez es su principal tarjeta de presentación. Buenos materiales, sensación premium, y sobre todo, cumpliendo perfectamente con lo que anuncia.

En cuanto al precio, el dispositivo sin batería alcanza los 1099 euros, mientras que con la batería puedes adquirirl0 por 1799 euros. ¿Es un dispositivo caro? Eso depende del precio que le pongas a tu confort. Teniendo en cuenta que la WAVE 2 dispone de una garantía sólida y su nivel de degradación de la batería no es nada elevado, una inversión bastante interesante para quienes se planteen siempre unas vacaciones sobre ruedas. O bien, para quien dispongan de un barco, de un pequeño apartamento y no desee pasar calor en verano a la hora de dormir. La versatilidad es la tarjeta de presentación de WAVE 2, por lo que se trata de una compra más que interesante y que responde al estilo de vida cada vez más frecuente, el de tener confort allá donde queramos.