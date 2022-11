EcoFlow River 2 Max: la electrizante apuesta por la conectividad

Por una razón o por otra, la energía eléctrica no deja de ser noticia. Por eso, el fabricante EcoFlow vuelve a proporcionar soluciones para quienes busquen un sistema de tener todos sus dispositivos siempre disponibles. En este caso se trata de la batería EcoFlow River 2 Max, una propuesta intermedia dentro de la gama River 2 y que viene cargada de sorpresas interesantes y que tiene mucho por enseñarnos. Si eres campista, tienes un garaje o desván sin energía eléctrica o deseas llevarla en el coche para cualquier contingencia, esta batería es una gran idea.

Así es la EcoFlow River 2 Max

Si la unidad que tuvimos la oportunidad de probar hace unos meses nos dejó un gran sabor de boca, esta vuelve a hacerlo. Es un dispositivo que sorprende por ser muy compacto, con un peso muy ajustado, 6 kilos, y que puede llevarse a cualquier sitio. Es posible gracias a su casa, diseñado de tal manera que la batería se pueda transportar cómodamente. No te costará nada llevarte la batería de un lugar a otro, porque todas las características con las que cuenta, y de las que hablaremos ahora, no penalizan en el peso. Algo muy favorable para quién es busque el equilibrio entre potencia y movilidad.

Ese es el concepto que emana de la propia batería, que en ningún momento tengas que quedarte sin energía y puedas llevar el dispositivo a cualquier lugar. Destaca por muchas razones, pero la su versatilidad y por la capacidad de ofrecer respuesta a cualquier necesidad so. sus armas. Si hay algo con lo que nos queremos quedar es que se carga solo en 1 hora. Sí, has leído bien. Uno puede pensar que una batería de esta potencia y capacidad debe emplear mucho tiempo para ser cargada, pero si utilizas la toma de corriente estándar, ya que puedes cargarla con energía solar, con el mechero del coche o incluso, mediante un cable USB C, la tienes lista en solamente 60 minutos. Es ideal para esos momentos en los que vas con prisa y necesitas tenerla a tope. Esto es gracias a la tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow. Para quién es apuesten por la carga por energía solar, hay que comprar aparte de los paneles, en solamente 3 horas el dispositivo estará cargado.

Si se va a tratar de una batería para exteriores, no cabe duda de que los paneles solares son la mejor inversión para garantizarnos siempre tener la batería cargada, sin tener que realizar ninguna pagar, por ello, ya que la energía del sol es gratuita.

La potencia que proporciona es de 512 w, si bien nos ofrece hasta 1000 W en aquellos momentos que lo necesitemos, por lo que puedes utilizar dispositivos bastante potentes sin miedo a que la batería deje de funcionar por sobrecalentamiento. Si lo deseas, puedes cargar hasta nueve dispositivos a la vez, todo un logro que es posible a sus diferentes entradas.

Puede llegarse a pensar que la batería, tal y como ocurre con otros dispositivos, se degrada rápidamente con el uso. En este caso, ha sido diseñada para que tras 3000 ciclos de carga la capacidad se encuentre todavía al 80 %, dando una equivalencia de 10 años de uso continuado. Por tanto, es un producto que sale muy rentable, ya que las celdas LFP del dispositivo permiten un tiempo tan largo de uso.

La serie RIVER 2 ha recibido la certificación de «cargador fiable» de TÜV Rheinland, convirtiéndose en la primera del sector de la energía portátil en ser certificada por el líder mundial en servicios de pruebas, inspección y certificación independientes. La seguridad es algo que no negocia la marca.

Manos a la obra

Tras comprobar que la batería se carga en solamente una hora, cosa que en un principio no llegaba a quererme, el al momento de probar diferentes dispositivos. Desde teléfonos móviles y tablets a otros de mayor exigencia como un secador de pelo con aire caliente. Esta batería entrega 500 W de potencia, pero si activamos la opción X-Boost, ideal para aquellos dispositivos más exigentes, es capaz de proporcionar 1000 W.

En mi caso, la batería se ha comportado de una manera excelente, consiguiendo aguantar todas las pruebas a las que la he sometido sin desfallecer en ningún momento. Este modelo es en intermedio de la serie River 2, y ha conseguido encontrar el equilibrio entre prestaciones y tamaño.

El dispositivo cuenta con un panel digital, luminoso en el que se proporciona toda la información del estado de la batería, su nivel de carga, tiempo restante de uso, la potencia que está consumiendo en ese momento, qué entradas están siendo utilizadas… Además, gracias a la aplicación EcoFlow, puedes monitorizar en cualquier momento todo lo que necesites, teniendo control absoluto sobre el uso del dispositivo. Puedes descargar la app tanto para iOS como para Android, gracias al emparejamiento Wi-Fi o bluetooth, la tienes siempre a tu disposición. Una batería que cumple lo que promete, y lo que hace, lo hace muy bien.

Es una buena propuesta para tener la seguridad de poder seguir trabajando si hay un fallo en la corriente, o bien, para usuarios de caravanas, amantes del campo y de la naturaleza o usuarios de embarcaciones. Los límites los pones tú, porque hay que decir que la EcoFlow River 2 Max ha encontrado el equilibrio entre prestaciones y transporte. Su precio es de 599 €.