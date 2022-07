EcoFlow DELTA mini: tener energía eléctrica donde desees

La llegada del verano hace que deseemos hacer planes de exterior, bien sea salir al campo, playa o recorrer el mundo en caravana. La estación de carga EcoFlow DELTA mini es un de las propuestas más interesantes a la hora de suplir las necesidades de energía en cualquier circunstancia. Incluso para domicilios en caso de apagón eléctrico. Te invitamos a descubrir todo lo que necesitas sobre esta propuesta sostenible y útil.

¿Qué es EcoFlow DELTA mini?

Muchas veces hemos hablado desde estas páginas de las baterías externas para cargar dispositivos. La propuesta de EcoFlow es idéntica, pero no se orienta a que cargues solo el móvil, que también puedes hacerlo, sino a dar respuesta a cualquier tipo de demanda eléctrica. Por ejemplo, si haces una fiesta en el jardín e casa, la batería te permite conectar cualquier dispositivo sin necesidad de lanzar cables y alargadores. Desde una plancha para cocinar, un equipo de música o una cafetera de cápsulas.

Todo en un conjunto compacto, muy bien presentado y que proporciona horas de energía, dependiendo de la potencia de los dispositivos que conectemos. La estación EcoFlow DELTA mini cuenta a su favor con ser muy compacta, teniendo un peso de 11 kg. A decir verdad, su diseño ha sido muy bien resuelto, con un par de esas que hacen el transporte muy sencillo. El peso no es demasiado para la gran cantidad de horas de suministro eléctrico que es capaz de proporcionar. Las características de la EcoFlow DELTA mini son:

Capacidad: 1260Wh

Potencia de salida 1400W, con picos de hasta 2100W con X-Boost.

Potencia de entrada 1200W Max

Entrada Solar: 400W

Puertos USB: 3, 2 USB-A y 1 USB-C

Dimensiones: 37 × 18,3 × 23,6 cm

Puertos de salida CA: 2

Puerto de entrada CA: 1

Toma para cargar en coche: 1

Puerto de salida DC5521: 1

Puerto de para energía solar: 1

Efectivamente, esta batería puede recargarse de tres maneras diferentes, o bien conectada a la corriente eléctrica, que es la manera más rápida de hacerlo, a la toma de entrada de tu coche o mediante energía solar. Los paneles no vienen incluido en el pack y se ofrecen como accesorio, pero se agradece esta posibilidad, sobre todo en un país con tantas horas de sol como el nuestro.

El panel delantero cuenta con una pantalla que muestra muchísima información, como la capacidad de la batería, además de cuánto tiempo tiene disponible de carga según los aparatos que tengamos conectados. También nos muestra los puertos que tenemos ocupados, si se está produciendo una sobrecarga y, lo mejor de todo, es que esta información es muy sencilla de comprender.

Este panel permanece encendido durante unos minutos, y automáticamente se apaga para no consumir más recursos de la estación de carga. Tenemos la opción de activar X-Boost, que permite sacar el máximo rendimiento hasta los 2100 W de potencia. Esta función se activa automáticamente si la potencia total de todos los puertos de salida superan los 1400 W.

Finalmente, en la parte superior está en la rejillas de ventilación, que se activa cuando el equipo está trabajando a máxima potencia. Los ventiladores tiene como objetivo evitar el sobrecalentamiento, por lo que estas rejillas siempre deberán estar libres de obstáculos.

Primeras impresiones de EcoFlow DELTA Mini

A primera vista, nos encontramos con un producto que genera buena sensaciones, el diseño es muy acertado y las asas permiten el transporte muy cómodo. No se trata de un producto difícil de transportar a pesar de su peso. Una vez que lo tienes en las manos, no percibes la impresión de estar transportando 11 kg.

El dispositivo se nota que es de mucha calidad, y sorprende que su puesta marcha es prácticamente inmediata. Bastará con enchufar el dispositivo que desees, sin que supere la potencia máxima que el aparato entrega, y automáticamente podrás disfrutar de sus prestaciones. Es obvio decir que todos los cables necesarios para hacer funcionar el dispositivo vienen incluido en el pack.

Llama a la atención que puede alimentar perfectamente la corriente de un ordenador de sobremesa, un ventilador potente, o cualquiera de aquellos aparatos eléctricos que necesitemos, siempre y cuando no sobrepasemos la potencia indicada . No, no podrás hacer funcionar una lavadora con un programa de 90°, pero la orientación de la EcoFlow DELTA mini no es esa.

De todos los aparatos que hemos tenido la ocasión de probar, un tostador de pan fue el único que consiguió hacer arrancar los ventiladores de la EcoFlow DELTA Mini, ya que se trata de un electrodoméstico que consume muchísima energía. Por lo demás, las sensaciones no pueden haber sido mejores. Desde un patinete eléctrico, ordenadores de sobremesa, dispositivos móviles, plancha de pelo o nevera portátil, todos han podido funcionar correctamente con esta estación de carga. El dispositivo no se sobrecalienta en condiciones normales y proporciona una transferencia de energía constante, sin picos.

Otro punto que sorprende de manera muy grata es que puedes controlar la estación de carga mediante su propia aplicación móvil. Así no tienes necesidad de manipular el panel central, pudiendo realizar la acción que necesites de manera remota. La app está disponible para cualquier dispositivo móvil, iOS o Android.

Puntos a favor de la EcoFlow DELTA mini

Además de su diseño contacto y versatilidad, ya que tienes muchas opciones de entrada y salida disponibles, el panel central proporciona toda la información que necesitas. Por eso, si vas a salir al exterior y te llevas la estación de carga, un simple vistazo te permitirá conocer su capacidad real.

Otro punto a favor es que la estación es capaz de cargarse hasta el 80 % de su capacidad en solo una hora si utilizamos la corriente eléctrica doméstica. Para el cargador de coche o los paneles solares esta este tiempo aumenta, pero ir viajando en coche, poner el dispositivo a cargar y olvidarse siempre es un gran seguro de vida. En el caso de aquellas personas aficionadas al camping o a salir en barco, la compra adicional de los paneles solares está más que indicada, ya que proporciona energía sin ningún tipo de coste.

Conclusiones

EcoFlow es además una marca que apuesta por la sostenibilidad. Este producto es ideal para quienes hace muchos planes de exteriores o quieren disponer en casa de una fuente de energía para situaciones concretas. Se trata de un producto muy bien diseñado, que no penaliza el peso de las baterías y que ofrece una gran variedad de soluciones en cualquier circunstancia. Una excelente propuesta que ayudará a solventar las necesidades de corriente eléctrica para las ocasiones que necesitemos. Un producto que nunca está demás para quienes realicen muchos planes de exterior y que salva cualquier plan veraniego.