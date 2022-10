Cómo proteger al máximo tu patinete eléctrico de los robos

El crecimiento de los patinetes eléctricos, está fuera de toda duda y también está haciendo florecer un oscuro negocio con sus robos. Son dispositivos bastante sencillos de robar, por lo que vamos a proporcionarte una serie de buenos consejos para que tu patinete eléctrico esté sobre seguro y sea más difícil que te lo quiten. Merece la pena realizar una pequeña inversión y poder estar bastante más tranquilo.

Cómo proteger tu patinete eléctrico

Una candado o cadena

Obviamente, debes invertir en un buen candado o cadena de seguridad. Si tienes el patinete asegurado, es condición indispensable que hayas comprado un candado homologado. Las compañías de seguros suele proporcionaste un listado para que tu póliza sea efectiva. En el caso de que no tengas el patinete asegurado, en España no es todavía obligatorio excepto, en algunas ciudades, apostar por un buen candado, una garantía. Ya que has realizado una buena inversión en el patinete, no merece la pena racanear o buscar un candado de un bazar cualquiera, porque incluso puede que a un ladrón con algo de experiencia, no le dure ni un minuto. Basta echar un vistazo en Amazon para ver que tienes a tu disposición multitud de ellos, y que por unos 40 € como mínimo tienes material de calidad que mantendrá tu patinete sobre seguro. Nuestra recomendación es esta que ves aquí debajo.

Es el BIGLUFU 60, y se trata de una cadena de seguridad revestida con un potente candado y un juego de llaves. Hay que decir que se trata de un producto pesado, casi los5kilos, pero no siempre nos va a hacer falta llevarlo encima, porque en muchos trayectos no nos despegamos de nuestro dispositivo. Es ideal si guardas tu patinete en un garaje comunitario, o para aquellas salidas en las que necesitas tenerlo bien sujeto. Su precio es de 55 €, que no está nada mal. Asegurar tu patinete con un candado de estas características es invertir en nuestra tranquilidad.

Aplicar el bloqueo

La mayor parte de patinetes cuenta en la propia aplicación o en el cuadro de mandos con un sistema para bloquear el patinete. Hace que las ruedas no giren, y en algunos modelos empieza a sonar una alarma. Es cierto que no quita para que un ladrón coja el patinete en peso y se lo lleve, pero más adelante no podría desbloquearlo. Es un extra añadido que debes aplicar siempre con el candado, o al menos, aplicarlo en lugares en los que el patinete siempre está a la vista, pero no puedes estar pendiente todo el tiempo de él.

Vigilar tus redes sociales

Presumir de patinete, siempre es un placer, y en redes como Instagram podemos colgar fotos muy chulas de nuestro patinete. Pero también es un imán para los amigos de lo ajeno, que pueden tener controlados tus movimientos y darte un susto. Restringe el nivel de privacidad de tus redes, si vas a presumir de patinete en ellas, la imaginación de los ladrones alcanza límites insospechados.

Asegúralo

Como hemos dicho anteriormente, el seguro de patinete no es obligatorio en todo el territorio. Siempre es una inversión muy recomendable, porque por unos 50 € al año tiene cubierta la responsabilidad civil, es decir, si provocas daños a otras personas o a bienes, y también tienes incluida la cobertura de robo. Para ello, recuerda que debes tener un candado homologado y enviar la factura y fotografía de este a la compañía de seguros. Asegurar tu patinete es una de las mejores inversiones que puedes hacer.

Con estas medidas consigues que tu patinete eléctrico sea bastante más seguro y no sea objetivo prioritario de quien desea amargarte durante una buena temporada. Y es que hay patinetes que llegan alcanzar precios muy elevados..