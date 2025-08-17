Apps y gadgets imprescindibles para sobrevivir a un vuelo largo sin aburrirte

Esta semana me enfrento a bastantes horas de avión toca viajar a Hong Kong y su respectiva vuelta y por eso hay que ir preparado. Yaz lo tengo todo listo para que esas 16 horas no se conviertan en un suplicio más largo de lo que uno espera. Esta es mi recomendación de apps y gadgets para un vuelo largo que debes tener en cuenta antes de cruzar la puerta de embarque.

Lo que debemos tener en cuenta

En un vuelo largo no siempre hay WiFi gratuito, y cuando lo hay, suele ser caro o muy limitado. Por eso conviene preparar el móvil o tablet con antelación. Descargar series, listas de música, libros o juegos permite que el tiempo pase más rápido sin depender de la conexión.

Entretenimiento sin conexión

Las plataformas de vídeo como Netflix o Disney+ permiten descargar capítulos y películas en el dispositivo antes de embarcar. Tener una pequeña “filmoteca” en el móvil o la tablet garantiza horas de distracción sin coste extra. Lo mismo ocurre con Spotify o Apple Music, basta con crear listas de reproducción descargadas para disfrutar de música sin conexión. Incluso en ambas apps, las playlists que escuchas a menudo se quedan en caché y no necesitan ser descargadas, tal y como te conté en este artículo.

Si prefieres leer, Kindle y Kobo son aliados perfectos, ya que los libros digitales ocupan poco espacio y se pueden almacenar muchos en el dispositivo. Otra opción muy recomendable son los podcasts, que con apps como Pocket Casts o iVoox se pueden descargar previamente para escucharlos durante el vuelo sin necesidad de datos. Se te pueden pasar 3 horas entretenidas de esta forma.

Productividad y organización

Un viaje largo también puede ser un buen momento para adelantar tareas. Notion o Evernote permiten tomar notas y organizar ideas sin conexión, algo útil para planificar proyectos o incluso apuntar ideas improvisadas. Google Docs y Google Drive ofrecen la posibilidad de marcar archivos para acceso offline, ideal para trabajar en documentos o repasar presentaciones.

Quienes quieran aprovechar el viaje para aprender pueden recurrir a Duolingo o Busuu, que permiten descargar lecciones y practicar idiomas sin necesidad de estar conectados. Una manera productiva de transformar horas de vuelo en aprendizaje.

Relajación y descanso en el aire

Las horas en cabina también sirven para desconectar. Apps como Calm o Headspace permiten practicar meditación y ejercicios de respiración sin internet, algo muy útil para combatir la ansiedad del vuelo o conciliar el sueño. Audible es otra gran opción, con audiolibros que se pueden descargar y escuchar incluso con los ojos cerrados.

También funcionan bien los juegos clásicos en modo offline, desde sudokus hasta rompecabezas y otros como estos que no requieren conexión. Un entretenimiento sencillo y sin distracciones.

Gadgets que marcan la diferencia

Además de las apps imprescindibles para un vuelo largo, algunos accesorios o gadgets resultan básicos para viajar cómodo. Un cable USB-C largo permite cargar el móvil aunque el enchufe del asiento no esté a mano. Un cargador rápido es esencial para aprovechar al máximo cada toma de corriente disponible. Recuerda, apuesta por la tecnología GaN y de una potencia de 65 W. Una batería externa potente garantiza energía extra cuando no hay enchufes cerca, y unos auriculares con cancelación de ruido pueden transformar la experiencia, reduciendo el zumbido constante del avión.