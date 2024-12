¿Qué es la cancelación de ruido en unos auriculares?

Seguro que has oído hablar de la cancelación de ruido con la que cuentan muchos auriculares del mercado, pero quizás no sabes exactamente de qué se trata. No te quedes con la duda, en este artículo deseo explicarte de forma clara y sencilla en qué consiste esta tecnología y en cómo mejoran la experiencia de escucha.

¿Qué es la cancelación de ruido?

La cancelación de ruido es una tecnología que reduce o elimina los sonidos externos para que puedas escuchar únicamente el audio de tus auriculares. Esto se logra mediante sistemas que contrarrestan los ruidos del entorno. Es decir, los auriculares emiten una onda inversa que anula los ruidos, consiguiendo que oigas con más nitidez, al no existir interferencias de ruidos de la calle o del entorno en el que te encuentres. Aunque no todo es tecnología, como veremos ahora, los auriculares ya de por sí son capaces de contrarrestar los ruidos del entorno gracias a la forma en la que están construidos.

Existen dos tipos principales de cancelación de ruido. La cancelación de ruido pasiva se basa en el diseño del auricular para bloquear físicamente el ruido externo, como ocurre con las almohadillas acolchadas que se ajustan a las orejas. Aquí no interviene ninguna tecnología sonora, simplemente se consigue mejorándotelas el aislamiento del exterior.

Por el contrario, la cancelación de ruido activa o ANC emplea tecnología avanzada para eliminar sonidos externos mediante el uso de micrófonos y procesadores.

Así funciona la cancelación de ruido activa

La cancelación activa de ruido es la más popular gracias a su eficacia. Su funcionamiento se basa en tres pasos fundamentales.

En primer lugar se produce la captación del ruido, los micrófonos externos en los auriculares detectan los sonidos del entorno. Seguidamente, hay una generación de ondas inversas. Para ello, un procesador analiza estos ruidos y genera ondas sonoras inversas que «cancelan» las originales. Finalmente, la neutralización se consigue al combinarse ambas ondas, la del ruido y onda inversa, por lo que el sonido externo desaparece o se reduce notablemente. Por ejemplo, si estás viajando en un avión, la cancelación de ruido reducirá el ruido constante de los motores, permitiéndote escuchar música o podcasts con claridad.

¿Cuáles son sus ventajas?

Obviamente, consigues una mejor calidad de audio, pudiendo apreciar matices que, anteriormente, podrías pasar por alto. Igualmente, para aquellas personas que necesitan concentración, la cancelación de ruido es excelente. Hay quien no utiliza los auriculares para escuchar música, sino que se los pone para estudiar o trabajar, mientras que los auriculares van emitiendo cualquier tipo de ruido blanco que permita un alto grado de concentración. Igualmente, gracias a la cancelación de ruido en los auriculares es posible reducir la fatiga auditiva.

Aunque la cancelación de ruido en los auriculares es un logro tecnológico y aumenta la percepción de los detalles musicales, conviene tener cuidado. Es capaz de abstraerte de una manera que puedas perder la noción de la realidad sonora cuando vas por la calle. Por eso, siempre hay que mantenerse alerta o bien, utilizar una opción muy común en muchos de los auriculares, el denominado modo transparencia, que anula la cancelación de ruido, pero que, a la vez, no deja de proporcionar una buena experiencia sonora.

Yo lo tengo muy claro, digo siempre sí

Personalmente, desde que descubrí esta tecnología, no puedo pasar sin ella. Me encanta esa sensación de percibir todos los detalles de mis sistemas musicales favoritos y, es cierto que he encontrado matices que se me pasaban por alto en discos que ya tenía muy machacados gracias a la cancelación de ruido. Lo mejor de todo, es que es una tecnología que ahora es posible encontrar auriculares de precio bajo. Hay modelos que la incorporan y que cuentan con un precio próximo a los 30 €. Probablemente no se trate de la tecnología más avanzada y cuanto a cancelación de ruido, pero se nota.

Ahora ya sabes qué es la cancelación de ruido aplicada a auriculares. Por tanto, si deseas tener una percepción diferente de tus obras musicales favoritas, valora esta posibilidad la próxima vez que vayas a hacerte con uno de ellos, la diferencia merece mucho la pena.