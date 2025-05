Cosas absurdas que hacemos con el móvil y que no reconoces en público

Llevamos más de una década conviviendo con el móvil como si fuera una extensión de nuestro cuerpo. Lo consultamos para todo: para saber qué hora es, aunque llevemos reloj; para saber si llueve, aunque estemos bajo la lluvia; y para mirar si alguien nos ha escrito, aunque nadie lo haga desde hace horas. Pero entre todos esos usos hay un universo de manías, tics y hábitos absurdos que rara vez confesamos.

Abrir WhatsApp sin motivo

Yo soy el primero que abre WhatsApp solo para cerrarlo sin haber hecho nada. Es una especie de acto reflejo, como rascarse la cabeza cuando uno piensa. Lo mismo me pasa con Instagram, entro, refresco el feed, veo las mismas fotos de hace una hora y salgo. Y luego vuelvo a entrar cinco minutos después. ¿Por qué? Ni idea. Supongo que es por si el algoritmo ha cambiado de opinión.

Tu mejor herramienta absurda

Otro clásico, usar la linterna del móvil para todo. ¿Te has caído una moneda entre los cojines del sofá? Linterna. ¿No ves bien el prospecto de las pastillas? Linterna. ¿Se te ha caído algo al suelo del coche? Linterna. Se ha convertido en la nueva navaja suiza, el recurso universal para situaciones de emergencia doméstica. A veces incluso la enciendo sin querer y luego paso minutos con un foco blanco apuntando al techo sin saber por qué.

Scroll infinito y sigue

También está esa costumbre de hacer scroll en piloto automático. Empiezas viendo un vídeo de cocina y terminas, sin saber cómo, viendo un tutorial para construir una cabaña en medio del bosque con palos y barro. ¿Vas a hacerla? No. ¿Vas a volver a ver ese vídeo? Tampoco. ¿Te has quedado embobado viéndolo entero mientras se te enfría el café? Absolutamente.

Móvil en modo tostada

Hay un perfil de usuario que merece un estudio aparte y son los que cogen el móvil como si fuera una tostada y le hablan o graban audios en posición horizontal, con la pantalla mirando al cielo y la boca a cinco centímetros del altavoz. Es un gesto tan absurdo como entrañable, mezcla de ritual y superstición tecnológica. Da igual que lleves auriculares, que haya gente alrededor o que el móvil tenga tres micrófonos: el audio se graba como si estuvieras susurrando a una rebanada de pan caliente. El móvil, por supuesto, no se inmuta, pero uno se siente mejor haciéndolo así. Cuestión de fe.

Siri como si fuera tu colega

Y qué decir de hablarle al asistente de voz con una mezcla de esperanza y frustración. «Oye Siri, pon una alarma para dentro de 10 minutos». Y Siri responde: «No he entendido eso. ¿Quieres que lo busque en internet?». No, Siri, quiero que hagas lo que te he dicho. Pero claro, a veces acierta, y entonces te reconcilias con la tecnología. Hasta la próxima vez. Y si usas un Android, idem de lo mismo.

La pantallita de las narices

Y luego están los gestos de ansiedad digital. Mirar el móvil sin desbloquearlo. Encenderlo para ver si hay notificaciones, aunque no haya vibrado ni sonado. Hacer como que escribes un mensaje solo para evitar hablar con alguien en el ascensor. O ese tic de revisar que el móvil esté en el bolsillo cada cinco minutos, aunque no te hayas movido del sofá.

Sin ti no puedo vivir

Sí, todo esto lo hacemos. Lo haces tú, lo hago yo. Y aunque no lo admitiríamos en una reunión de trabajo ni delante de nuestra pareja, lo cierto es que son pequeñas costumbres que ya forman parte de nuestro día a día. La tecnología no solo nos cambia la vida, también nos convierte en personajes un poco ridículos. Y lo mejor es que, en el fondo, nos da igual. Porque sí, he hecho todo esto. Y lo seguiré haciendo.