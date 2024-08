Cómo quitar el PIN de la SIM en un móvil Android

El PIN de la SIM es un sistema de protección que quizás ahora no tenga demasiado sentido. La razón es muy simple, los sistemas de identificación biométrico incorporan la mayoría de dispositivos ha hecho que este sistema de seguridad vaya cayendo en el olvido. En todo caso, en este artículo, te muestro cómo quitar el PIN de la SIM en un teléfono Android, y así no tener que volver a introducirlo cada vez que enciendas el teléfono.

Quitar el PIN de la SIM en Android paso a paso

El primer lugar, deben localizar el icono de ajustes. Es claramente visible porque es el símbolo de una rueda dentada. Suele encontrarse bien visible, así que pulsa sobre él.

Accederemos a todos los ajustes de tu teléfono móvil. Si vas hacia abajo, encontrarás uno llamado Seguridad y privacidad, aquí es donde vamos a encontrar la posibilidad de quitar el PIN de la SIM

Navega por el menú para encontrar una opción llamada Más seguridad y privacidad. Ten en cuenta que dependiendo del modelo de teléfono Android, esto puede encontrarse escrito de otra manera.

En la parte superior encontraremos los Ajustes del bloqueo de la SIM. Ahí es el lugar en el que encontraremos la opción de eliminar el código que habilita el funcionamiento de la tarjeta de nuestro teléfono móvil.

Por defecto, tendrás el pulsador activado en un color resaltado. Esto indica que cada vez que enciendas el teléfono, este va a pedir el PIN para que puedas utilizarlo. Pulsa en el interruptor para desactivarlo.

Ten en cuenta que ahora va a pedirte el código PIN. Si no lo recuerdas, lo tendrás en la tarjeta de plástico que te dieron con el teléfono. Es un código de cuatro dígitos, y quizás lo tengas también anotado en algún sitio. Curiosamente, a pesar de que muchas personas tienen activado el PIN de la SIM, no lo recuerdan por una razón muy sencilla, jamás apagan el teléfono móvil y no permite que nunca se quede por completo sin batería. Es paradójico, pero totalmente cierto.

Una vez que has introducido el código PIN, podrás desactivar el interruptor y cada vez que enciendas el teléfono, ya no será necesario que introduzcas este código de cuatro dígitos.

Llevo muchos años sin usar el PIN

Creo que fue en el año 2012 cuando dejé de utilizar el código PIN en mi teléfono. Creo que, actualmente, no tiene sentido por dos razones principales. La primera de ellas ya le he comentado, cuando inicias tu teléfono móvil has de indicar ya un código de desbloqueo y posteriormente, lo vas a desbloquear con la cara o con la huella o con un patrón.

En segundo lugar, hace muchos años llamar por un teléfono móvil era muy muy caro y si perdías tu teléfono teléfono, el desbloqueo era un patrón común para las marcas. Todavía recuerda la secuencia de teclas para desbloquear mi antiguo Nokia 3210. Si perdías tu teléfono, alguien podría desbloquearlo fácilmente y ponerse a llamar con alegría, la factura te iba a llegar a ti. Pero ahora hay tarifas con llamadas ilimitadas y si pierdes tu teléfono móvil, tienes la forma de dejarlo y inoperativo de manera remota.

Con estos sencillos pasos, ya sabes cómo quitar el PIN de la SIM en un teléfono Android y evitarte complicaciones cada vez que lo enciendas.