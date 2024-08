15 de agosto, un poquito de estafa en tu teléfono móvil

15 de agosto, festivo nacional y, además, día de mi 51 cumpleaños. Al ser fiesta, ya se sabe que nadie de un banco va a molestarte con nada, ni tampoco hay llamadas de carácter comercial, pero poco después de desayunar recibo una de un número que no tengo en mi agenda. Esto es todo lo que puedo contarte sobre la nueva estafa al móvil que sigue causando estragos este verano.

La estafa del móvil de mediados de agosto

Tal y como puedes ver en la captura de pantalla, ese es el número desde el que he recibido la llamada. Anótalo en tu agenda para bloquearlo inmediatamente si lo recibes. Al ser mi aniversario, me decidí a descolgar el teléfono. Podría ser una llamada de alguien felicitándome que hubiese cambiado de número, o de algún pariente lejano del cual no tengo su teléfono guardado. Pero no sé por qué, ya algo me decía que probablemente se tratase de algún tipo de estafa.

Efectivamente, así ha sido. Tras descolgar, recibo una locución en la cual se me comunica que «han recibido correctamente mi currículum». No he mandado ningún currículum a nadie y, además, una empresa de selección de personal no va a llamarte un día en el cual es festivo nacional.

Pero lo más interesante venía ahora: me solicitaban que guardase ese número en WhatsApp, ya que me harían llegar una información importante. Obviamente, se trata de algo que no tiene ningún tipo de credibilidad, pero que todavía sigue funcionando en caso de aquellas personas que puedan dársela.

El modus operandi de los estafadores es el siguiente: una vez que has guardado el teléfono en WhatsApp, te pones en contacto con ellos por esta vía para solicitar más información. Lo que pasa a continuación es bastante simple: envían un archivo que tomará el control de tu teléfono, y con el cual podrán tener acceso a información sensible, como datos bancarios, contactos, imágenes… Con ello pueden hacer prácticamente lo que deseen, desde chantajearte con alguna imagen pidiéndote dinero hasta acceder a tus redes sociales. Obviamente, nada bueno.

Así que, si hoy 15 de agosto te encuentras disfrutando en la playa o en la piscina y recibes una llamada de este número, no te molestes en descolgar. Aplica el bloqueo para que no te vuelva a ocurrir, al menos desde esa numeración.

Cómo bloquear un número en iPhone

En tu iPhone, abre la aplicación «Teléfono» y ve a la sección «Recientes». Busca el número que deseas bloquear, toca el icono de información (la «i») a la derecha y selecciona «Bloquear este contacto». También puedes ir a Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados para añadir números manualmente.

Cómo bloquear un número en Android

El proceso puede variar ligeramente según la marca y modelo de tu teléfono, pero generalmente puedes abrir la aplicación «Teléfono», ir a «Recientes» o «Registro de llamadas», mantener presionado el número que deseas bloquear y seleccionar «Bloquear número» o una opción similar. También puedes acceder a los «Ajustes» de la aplicación «Teléfono» para gestionar los números bloqueados.