Cómo optimizar el almacenamiento en un teléfono móvil y dejar de sufrir

A pesar de que los dispositivos móviles van ganando en almacenamiento, un teléfono de 1 TB es algo habitual en la actualidad, son muchas las personas que se encuentran con avisos constantes de falta de almacenamiento. En este artículo voy a proporcionarte una serie de trucos y consejos para que puedas optimizar el almacenamiento en tu teléfono móvil, todo sin necesidad de complicaciones de ningún tipo. Créeme, aplicar el sentido común siempre es la mejor de las medidas.

Optimizar almacenamiento en el móvil, ¿cómo?

En primer lugar, debemos hacer un repaso de todo lo que tenemos guardado en él y comenzar a discernir que es aquello que nos hace falta y lo que no. El principal sumidero por el que se escapa el almacenamiento es la galería fotográfica. Hay un perfil de usuario muy definido, que es el que tiene absolutamente todas sus fotografías guardadas en el teléfono y no las almacena de manera local. Esto no solamente penaliza muchísimo el almacenamiento, sino que supone un enorme riesgo en el caso de perder o de que te roben el dispositivo, ya que no tendrás opción de recuperar las fotos.

Por esa razón, hay que reservar un rato y recorrer nuestra galería fotográfica y de vídeos, eliminando aquellos que no tengan ningún tipo de sentido y que se hayan quedado allí. Además, puedes que tengas configurada la aplicación WhatsApp para que cualquier fotografía que te manden mediante ese sistema se almacene en la galería. Esto no supondría un problema excesivo en la mayor parte de los casos, pero recibimos gran cantidad de memes, vídeos y fotografías, sin ningún tipo de valor que se nos van acumulando en el teléfono. Evitar que se guarden por defecto es tan sencillo como ir a Ajustes>Chats y desactivar la opción de Guardar en Fotos. Te dejo una captura de pantalla de cómo se hace en iPhone, pero Android es muy similar.

Particularmente, de manera semanal, hago el ejercicio de ir eliminando de mi teléfono, aquellas fotografías que siguen almacenadas de manera local, porque se me suben automáticamente a la nube. Con eso, mantengo el almacenamiento siempre a raya.

Opta por alguna opción en la nube

Tu cuenta de Google te ofrece 15 GB de manera gratuitas para guardar fotos. Puede que no sea una cantidad muy alta, Apple te ofrece solamente cinco gigas, pero por un precio más que razonable, puedes ampliar ese almacenamiento y guardar allí las fotos y videos. Además, mediante la aplicación, siempre que lo desees las tendrás disponibles desde tu teléfono móvil móvil. Siempre hay voces bastante críticas con respecto a las aplicaciones en la nube, ya que no dejan de ser ‘los ordenadores de otras personas’. Vale, muy bien, pero si piensas que usando un dispositivo móvil tu privacidad es absoluta estás muy equivocado. Prefiero tener mis fotografías ‘el ordenador de otro’ a almacenarlas de manera local en un dispositivo físico de manera exclusiva.

Borra apps que no uses

Pon las aplicaciones, pasa lo mismo que con las fotografías, tendencia a acumular. En este sentido soy bastante estricto, y si hay alguna aplicación que no empleo de manera recurrente y tampoco tiene un valor muy especial, la elimino. Además, existen aplicaciones que son auténticas penalizadoras del almacenamiento. Por ejemplo, tanto Facebook como su Messenger, pesan entre ambas más de 500 MB, una auténtica barbaridad. Además, muchas aplicaciones acumulan datos en caché que pueden ocupar mucho espacio, por lo que también es útil limpiar estos datos regularmente. Echa un vistazo a la caché de tu WhatsApp y sorpréndete. Ve a Ajustes>Almacenamiento y datos>Administración de almacenamiento.

Música, más de lo mismo

Hay a quienes gustan de descargar música en su dispositivo para posteriormente escucharla sin conexión. Esto siempre es una buena idea si mantienes a raya el almacenamiento y tu tarifa de datos es bastante justa. Pero en la actualidad, la mayor parte de operadores ofrecen tarifas generosas en datos a precios razonables, por lo que no le veo demasiado sentido, al hecho de ir acumulando canciones sin conexión. Obviamente, se trata de una opinión totalmente personal, pero es cierto que todavía tenemos en nuestro ADN esa necesidad de ir descargando no se sabe muy bien por qué. Además, es cierto que también no es difícil estar cerca de una WiFi, por tanto, piensa si es realmente necesario que tengas en tu teléfono la ecografía completa de Queen.

En definitiva, vigilar el estado de nuestro teléfono e ir aligerando el peso es la opción más recomendable para optimizar el almacenamiento en el móvil. Probablemente no necesites un teléfono con más memoria, sino acostumbrarte, a no guardarlo todo, al menos de manera local.